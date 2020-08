Alvar Aallon piirtämän siilon kohtalo Oulun Meri-Toppilassa on vuosien ajan ollut ratkaisematon. Tällä hetkellä siilo on huutokaupattava. Siilo on suojeltu mutta huonokuntoinen. Sen korjaaminen on kallista, eikä rakennukselle ole keksitty järkevää käyttötarkoitusta.