Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksia käytäneen ainakin alkuvaiheessa Oysin auditoriossa. Aluevaltuutetuksi valittu suppean poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja Antti Ollikainen (vas.) ja muutosjohtaja Ilkka Luoma esittelivät salia aiemmin syksyllä Kalevalle. Kuva: Pekka Peura

Useimmat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoryhmät aikovat hakea tarjolle tulevaa toimintatukea eli niin sanottua ryhmärahaa.

Toimintatuen merkitystä perustellaan taloudellisella vastuulla, jolloin on tärkeää, että aluevaltuutetut perehtyvät asioihin ja valmistelevat päätöksentekoa huolella. Hyvinvointialueen vuosibudjetti pelkästään on noin 1,6 miljardia euroa ja rakenteilla oleva tulevaisuuden sairaala on kustannuksiltaan samaa luokkaa. Ryhmien ympärille kaivataan palveluja ja koneistoa, joka huolehtii asioista.