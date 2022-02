Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Soronen valittiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vaaleissa aluevaltuutetuksi. Soronen arvioi, että esteellisyyteen liittyviä tilanteita tulee eteen vain harvoin. Kuva: Vesa Joensuu

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon valituilla aluevaltuutetuilla on vahva tausta niin kuntapolitiikassa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon parissa. Joukossa on myös kaksi kunnanjohtajaa, joista toinen on Pyhäjoen kunnanjohtaja Matti Soronen.

Keskustan listalta aluevaltuustoon valittu Soronen sanoo, ettei koe olevansa esteellinen aluehallinnon luottamustehtäviin. Hän kertookin olevansa kiinnostunut paikasta 13-jäsenisessä aluehallituksessa, ei kuitenkaan puheenjohtajana.