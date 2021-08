Aluehallintovirasto varoittaa liikkeellä olevasta vääristellystä viestistä, jossa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston virkamiehen sähköpostivastaukseen on lisätty jälkikäteen osuus, jossa vastustetaan lasten ja nuorten koronarokottamista.

Lukija voi erehtyä luulemaan rokotevastaisen sisällön olevan kyseisen virkamiehen kirjoittamaa.

Tätä vääristeltyä tekstiä on avin mukaan käytetty hyväksi rokotevastustajien kampanjoinnissa eri puolilla Suomea viimeisten kahden viikon aikana.

Virasto painottaa, että levitetty tekstikokonaisuus ei ole sen virkamiehen kirjoittama eikä julkaisema.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen. Kuva: Jarmo Kontiainen

Vääristelyn pohjana on käytetty virkamiehen yksittäistä sähköpostivastausta, jossa tämä vastasi maskin käyttöä kouluissa koskevaan tiedusteluun, kertoo Pohjois-Suomen avin ylijohtaja Terttu Savolainen.

– Tätä vääristettyä viestiä on levitetty etupäässä eteläisessä Suomessa. Sitä on laitettu printattuna myös ilmoitustauluille kouluissa ja terveyskeskuksissa. Verkossa viestiä on levitetty keskustelupalstoilla, muun muassa Suomi24-sivustolla josta se on jo poistettu, Savolainen kertoo.

Savolaisen mukaan asiassa tultiin julkisuuteen, jotta ihmiset tietäisivät tällaista sisältöä nähdessään ettei se ole aluehallintoviraston eikä sen virkamiehen kirjoittamaa.

– Olisi hyvä, että opittaisiin epäilemään somessa ja muualla nähtävää sisältöä. Me vastaamme aina virallisissa viestintäkanavissa. Jos epävirallisissa kanavissa näkyy tällaisia viestejä, voi ajatella että ne ovat epäluotettavia tai suoranaista valetietoa.

Savolaisen mukaan epäilyttävästä avin nimissä levitettävästä sisällöstä voi ottaa yhteyttä suoraan aluehallintovirastoon.

