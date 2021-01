Oulu

1.1.2021 lähtien väliaikainen perintälaki on asettanut sähkölaskujenkin perintäkuluille enimmäismäärät myös yrityssaatavien perintäkulujen osalta, mikä selkeyttää toimintaa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Ropo Capital Oy -perintäyhtiö on lehtitietojen mukaan saanut aluehallintovirastolta varoituksia toistuvasta rikkomuksesta eli liian suurista yrityssaatavien perimiskuluista. Ropo Capital vastaa muun muassa Oulun Energian ja muiden energiayhtiöiden perustaman sähkönmyyntiyhtiö Oomi Energian laskujen välityksestä, saatavien hallinnan kokonaisuudesta ja maksuneuvonnasta.

Miksi Oomi ja sen asiakaspalveluyhtiö Ensin Palvelut Oy ovat yhteistyössä Ropo Capitalin kanssa, vaikka Ropo on saanut varoituksia liian suurista yrityssaatavien perimiskuluista jo vuonna 2019 ja uudestaan vuonna 2020, Ensin Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Tuija Sipilä?

– Ropon yhteistyö on meille hyvin paljon muutakin kuin perintää, se on koko laskun elinkaaren hallintaa. Meillä ei ole sen suhteen ollut yhteistyössä mitään huomautettavaa. Me olemme uusi yhtiö ja me olemme perineet nämä meidän erilaiset kumppanit liikkeenluovutuksen kautta. Siellä on eri toimijoita, jotka pystyvät tuottamaan vähän samankaltaista kokonaispalvelua kuin Ropo.