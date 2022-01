Tyrnävän yrittäjien yhdistys on valittu Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien vuoden 2021 alueelliseksi paikallisyhdistykseksi.

Tyrnävän Yrittäjissä on päättyneenä vuonna nähty tärkeänä olla mukana yhteistyössä kehittämässä alueen elinkeinopolitiikkaa.

– Yhdistyksen aloitteesta Tyrnävälle perustettiin Tyrnävän Kehitys Oy, jonka tehtävänä on auttaa yrityksiä ja yrittäjiä liiketoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. Tyrnävän Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Kukkohovi on yhdessä alueen yrittäjien kanssa kokenut tärkeäksi olla mukana vaikuttamassa siihen, että alueen yrityksille saadaan hyvät palvelut, toteaa valinnan tehnyt Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät perusteluissaan.

Ravintoloitsija Mikko Kukkohovi toimii myös Tyrnävän yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajana. Arkistokuva. Kuva: Ester van Dam

– Muissakin asioissa kehittämistyötä tehdään kuntapäättäjien ja yrittäjien kesken. Yrittäjille ja kuntapäättäjille, on tehty kyselyjä ja järjestetty yhteistyössä keskustelutilaisuuksia. Kehittämistyötä on tehty myös eri yhdistysten kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on kuntalaisten osallistaminen ja yhteinen halu tehdä Tyrnävästä hyvä paikka elää ja asua, järjestön tiedotteessa kerrotaan.

Tyrnävän yhdistyksen hyvä yhteishenki on näkynyt järjestön mukaan myös jäsenkehityksessä. Vuoden aikana yhdistykseen on liittynyt 19 uutta jäsentä ja vain kolme on eronnut jäsenyydestä. Jäsenmäärä on nyt 99 jäsentä.