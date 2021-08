Pohjois-Pohjanmaalla voimassa olevat koronasuositukset säilyvät ennallaan, päätti tänään tiistaina kokoontunut alueellinen koordinaatioryhmä eli niin sanottu koronanyrkki.

Siten viime viikolla voimaan tulleet maski- ja etätyösuositukset pysyvät. Voimaan saatettujen ravintoloiden toimintarajoitusten vaikutusta epidemiaan ryhmä haluaa vielä seurata pidemmän ajanjakson.

Ryhmä totesi, että tartuntojen määrän kasvu näyttää tälle viikolle tultaessa taittuneen.

– Ilmiön taustalla ovat kesän joukkotapahtumista ja illanvietoista lähtöisin olevat tartunnat, jotka ovat nyt siirtyneet perheisiin ja tuttavapiireihin. Tartunnan saaneet ovat olleet pääosin jo karanteenissa, jolloin jatkotartuntoja ei ole syntynyt, ryhmän alkuillasta antamassa tiedotteessa todetaan.

– Vaikka elokuussakin on järjestetty monenlaisia tapahtumia, niistä ei ole lähtenyt liikkeelle laajoja tartuntaketjuja. Turvallisuusohjeisiin on meillä selvästi kiinnitetty huomiota, mistä kiitos kuuluu niin alueen asukkaille kuin tapahtumien järjestäjille ja muille toimijoille, OYSin vs. johtajaylilääkäri ja koordinaatioryhmän puheenjohtaja Terhi Nevala sanoo.

Huomionarvoista on, että vaikka Pohjois-Pohjanmaan tartuntamäärät ja ilmaantuvuusluku ehtivät ennen taittumista nousta kevään tilannetta korkeammalle, tartuntojen jäljitys toimii alueella hyvin.

Myös rokotusten vaikutus näkyy, sillä tartuntamäärän nousu ei ole vaikuttanut huolestuttavasti sairaalahoitoa vaatineiden potilaiden määrään. Esimerkiksi tänään OYSissa oli alle viisi koronapotilasta.

Tilanne noudattelee muun maan tilannetta siinä, että lähes kaikki sairaalahoitoa tarvinneet potilaat ovat olleet rokottamattomia, Nevala toteaa tiedotteessa.

– Tämä kertoo siitä, että rokotteet suojaavat hyvin vakavilta tautitapauksilta. Rokote siis todellakin kannattaa ottaa.

Ryhmä iloitsee myös rokotusten hyvästä etenemisestä Pohjois-Pohjanmaalla.

76,4 prosenttia alueen yli 12-vuotiaista on saanut ainakin yhden rokotusannoksen. Toisen rokotusannoksen saaneita yli 12-vuotiaista on nyt 44,1 prosenttia.

Yli 60-vuotiaista täysin rokotettuja on jo yli 80 prosenttia.