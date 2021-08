Nuorten koronarokotukset alkoivat Oulun kouluissa elokuussa. Arkistokuva. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Epidemiatilanne on säilynyt tasaisena Pohjois-Pohjanmaalla. Suositukset pidetään ennallaan ja suositeltu rokoteväli lyhenee kahdeksaan viikkoon, linjasi tiistaina kokoontunut Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä eli niin sanottu koronanyrkki.

Koronaepidemia on alueella yhä kiihtymisvaiheessa, mutta tartuntojen määrä on säilynyt edellisviikkojen tasolla. Sairaalahoitoa tarvinneiden potilaiden määrä on edelleen matala.

Valtaosa tartunnoista on lähtöisin perheistä ja muusta lähipiiristä.

Vaikka koulutartuntoja on todettu jonkin verran aikaisempaa enemmän, on tartunnan riski luokkaolosuhteissa pieni. Tartuntojen lähteet saatu alueella edelleen selvitettyä hyvin. Suurin osa tartunnoista on jäljitettävissä isompiin tartuntaketjuihin.

Koordinaatioryhmän mukaan rokotuskattavuuteen tavoitellaan kiriä ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen väliä lyhentämällä. Suositeltu rokoteväli lyhenee kahdeksaan viikkoon, kun se aikaisemman ohjeen mukaan on ollut 8–12 viikkoa.

– Rokotteiden saatavuus on meidän sairaanhoitopiirin alueella hyvä, joten annosväliä voidaan sen puolesta lyhentää. Annosvälin lyhentäminen ei saa viivästyttää kenenkään ensimmäisen rokoteannoksen saamista, OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala kertoo tiedotteessa.

Ennen aikaistettuun rokotukseen hakeutumista kannattaa tarkistaa oman kunnan senhetkinen käytäntö.

Tähän mennessä 79,5 prosenttia alueen yli 12-vuotiaista on saanut ainakin yhden rokoteannoksen. Toisen rokoteannoksen saaneita yli 12-vuotiaista on nyt 52,7 prosenttia.