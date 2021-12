Alueellinen koronakoordinaatioryhmä esittää ravintolarajoitusten tiukentamista niin, että se poistaisi käytännössä koronapassin pois käytöstä. Kuvituskuva. Kuva: Mauri Ratilainen

Pohjois-Pohjanmaalle esitetään vaikeana jatkuvan koronatilanteen vuoksi uusia rajoituksia.

Maanantaina aikaistetusti kokoontunut Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä pitää uusien rajoitusten asettamista välttämättömänä terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi.

Koronanyrkki esittää, että yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kiellettäisiin kokonaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Täyskiellon myötä tilaisuuksia ei voisi järjestää edes koronapassin avulla.

Lisäksi koronanyrkki suosittelee Pohjois-Pohjanmaalle tartuntatautilain 58 g -pykälän mukaisia sulkutoimenpiteitä. Pykälä mahdollistaa asiakas- ja harrastustilojen sulkemisen.

Päätöksen sulkutoimenpiteistä ja kokoontumisrajoituksista tekee aluehallintovirasto.

Koronakoordinaatioryhmän mukaan myös Pohjois-Pohjanmaan ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluaikoja koskevia rajoituksia tulisi kiristää.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että koronapassia ehdotetaan otettavaksi alueella pois käytöstä, tiedotteessa todetaan.

Koronanyrkin mukaan muiden toimenpiteiden vaikutus jäisi vähäiseksi, jos ravintolarajoituksia ei kiristetä. Ravintolarajoituksista ei voida päättää alueellisesti, vaan niistä päättää valtioneuvosto. Hallituksen on tarkoitus puida Suomen koronatilannetta tiistaina.

OYSissa ennätysmäärä koronapotilaita

Maanantaina Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli hoidettavana 31 koronapotilasta, mikä on suurin määrä tähän mennessä. Heistä kuusi oli tehohoidossa. Koronakoordinaatioryhmän mukaan OYSissa ollaan jouduttu epidemian vuoksi perumaan laajasti kiireetöntä toimintaa.

Osansa tilanteessa on myös huoli omikron-variantin lisääntyminen Suomessa. Pohjois-Pohjanmaalla ei toistaiseksi ole todettu uuden virusvariantin aiheuttamia tartuntoja, mutta alueellisen koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevalan mukaan sellaisen löytyminen on vain ajan kysymys.

– Tähän mennessä epidemia on opettanut, että Etelä-Suomen kaltainen tilanne tulee meille pienellä viiveellä. Tätä kehityskulkua meidän on nyt saatava hidastettua, Nevala toteaa tiedotteessa.

Koronanyrkki painottaa edelleen rokotekattavuuden parantamista apuna vaikeiden koronatapausten estämiseen. Tällä hetkellä 81,4 prosenttia Pohjois-Pohjanmaan yli 12-vuotiaista on saanut vähintään kaksi koronarokotetta. Kolmansien rokotusten antaminen on koordinaatioryhmän mukaan alkanut hyvin.

Joulua suositellaan viettämään pienimuotoisesti perhepiirissä

Tällä viikolla odottavaa joulua suositellaan viettämään mahdollisimman pienimuotoisesti ja vain perhepiirissä. Kontakteja tulisi koronanyrkin mukaan muutenkin vähentää.

Jouluun monelle olennaisesti kuuluvaa kuoro- ja yhteislaulua suositellaan myös välttämään nykyisessä koronatilanteessa. Lisäksi muistutetaan kiinnittämään huomiota riskiryhmien ja ikäihmisten suojeluun.