Kuva: Jussi Leinonen

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmän mukaan Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen.

Koronatartuntojen määrä Pohjois-Pohjanmaalla on lisääntynyt merkittävästi edeltävän viikon aikana.

Koordinaatioryhmä valmistelee alueelle laajamittaisia leviämisvaiheen suosituksia STM:n ohjeistuksen mukaisesti. Suosituksista tiedotetaan tiistaina 1.12.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui ylimääräiseen kokoukseen lauantaina 28. marraskuuta alueen heikentyvän epidemiatilanteen vuoksi.

Kokous pidettiin Sosiaali- ja terveysministeriön, alueellisen koordinaatioryhmän ja Pohjois-Pohjanmaan kuntajohtajien yhteistyökokouksen jälkeen.

Oulussa uusia tartuntoja Stora Enson ryppäässä

Oulun kaupungin tilannekuvaryhmä kokoontui koordinaatioryhmän kokouksen jälkeen ja antoi suosituksensa kaupungin johdolle. Kaupungin johtoryhmä kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen huomenna sunnuntaina.

Lauantaina Oulussa on todettu uusia koronatartuntoja yhteensä 40 kappaletta, joista 26 tartuntaa on oululaisilla ja 14 Stora Enson tartuntaryppääseen kuuluvilla ulkomaisilla työntekijöillä. Oululaisten 26 tartunnasta 10 liittyy Stora Enson tartuntaryppääseen.

Muut uudet oululaisten tartunnat liittyvät perhetartuntoihin, karanteenissa tapahtuviin tartuntoihin sekä kotimaan matkailuun. Joukossa on myös muutamia tartuntoja, joiden lähde ei ole selvillä. Karanteeniin on asetettu tänään 136 henkilöä.

Oulun kaupungin mukaan kontaktoinnissa ja jäljityksessä on ollut suurempi työntekijämäärä työssä, ja jäljitys on onnistunut hyvin. Yhteistyötä ja työnjakoa on tehty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikön kanssa.

Kaupunki kertoo lauantaina uudesta joukkoaltistumisesta, joka on tapahtunut Talvikankaan koululla. Talvikankaan koulun altistuneiden henkilökohtainen kontaktointi on viivästynyt.

Oulun kaupungin mukaan vanhempien on tärkeää tarkistaa Wilma-viestit. Kontaktointia jatketaan sunnuntaina.

Tällä viikolla lukuisia joukkoaltistumisia

Oululaisilla on kuluneella viikolla todettu tähän mennessä 134 koronatartuntaa. Lisäksi on todettu noin 65 tartuntaa ulkomaalaisilla työntekijöillä Stora Enson tartuntaryppääseen liittyen.

Sekä oululaisten tartuntojen lukumäärä että yhteenlaskettu oululaisten ja ulkomaalaisten tartuntojen lukumäärä ovat selvästi enemmän kuin viime viikolla, jopa noin kaksinkertaiset tai yli sen.

Joukkoaltistumisia on tällä viikolla Oulussa todettu lauantai-iltaan mennessä 16 kappaletta, mikä on selvästi enemmän kuin edellisellä viikolla.

Noin 600 henkilöä on asetettu karanteeniin tällä viikolla. Määrä on noin puolet enemmän kuin viime viikolla.

Kaupunki muistuttaa, että jokaisen oululaisen kannattaa nyt vähentää päivittäisten kontaktiensa määrää rajoittamalla menojaan ja pysymällä mahdollisuuksien mukaan kotona.

Oulussa koronan alueellinen ilmaantuvuus on 133,5. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen ilmaantuvuusluku on 74,0.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa kuusi henkilöä. Oulun kaupunginsairaalassa ei ole koronapotilaita hoidossa.

Lievilläkin oireilla testiin

Testaus toimii Oulussa sujuvasti ajanvarauksella. Lievilläkin oireilla tulee aina hakeutua testiin. Oireiden perusteella ei voi arvioida, sairastaako koronaa vai jotain muuta virusta.

Testiin mennessä ja sieltä palattaessa tulee käyttää kasvomaskia ja koronatestin tulokset täytyy odottaa kotona.

Oritkarin drive-in-piste suljetaan sunnuntaina 29.11. Oritkarin näytteenotto siirtyy sisätiloihin Limingantullin näytteenottopisteelle. Oulun kaupunki ottaa näytteitä myös koronavastaanotoilla.

Lisäksi näytteitä otetaan yhteispäivystyksessä, yksityisillä lääkäriasemilla sekä työterveyshuolloissa. Stora Enson testaamisesta huolehtivat yksityiset toimijat.