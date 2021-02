Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Alueellinen koordinaatioryhmä piti tänään pidetyssä kokouksessaan Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun kehitystä koronaepidemiassa suotuisana, mutta piti epidemiavaiheistuksen edelleen toiseksi vakavimmassa eli kiihtymisvaiheessa.

Koordinaatioryhmä purki yksityistilaisuuksien kieltämistä koskevan suosituksen ja korvasi sen enimmillään 10 hengen yksityistilaisuuksia koskevalla suosituksella turvallisuusohjeita tiukasti noudattaen.

Lisäksi koordinaatioryhmä suositteli julkisissa tiloissa tapahtuvan harrastustoiminnan varovaista ja osittaista lieventämistä. Oulun kaupungin johtoryhmä kokoontuu linjaamaan Oulun kaupungin suosituksia huomenna 17. helmikuuta.

Tänään Oulussa on todettu kaupungin mukaan viisi uutta koronatartuntaa. Tänään karanteeniin on asetettu ainakin viisi henkilöä. Koronan ilmaantuvuusluku sataa tuhatta henkeä kohden on Oulussa laskussa. Tänään luku oli 36,1.

Eilisten tartuntojen selvittelyssä on tullut ilmi joukkoaltistuminen suun terveydenhuollossa Dentopoliksessa viime viikolla. Karanteeniin on asetettu 10 henkilökunnan edustajaa viikonlopun aikana ja tällä viikolla.

Oulun kaupungin suun tervey­den­huollon palvelupäällikkö Päivi Harju kertoo, että korona-altistus Dentopoliksella on tapahtunut hammashuollon henkilökunnan taukotiloissa.

Potilaat eivät ole altistuneet. Hammashuollon henkilökunnan suojavarusteet ovat niin kattavat, Harju toteaa. Harjun mukaan koko koronaepidemian aikana ei ole Suomessa raportoitu yhtään tapausta, jossa hammashuollon henkilökunta olisi tartuttanut koronaa potilaisiin.

Tällä viikolla aloitetaan 85-vuotiaiden (kaikkien 1936 syntyneiden) ja sitä vanhempien rokotukset ajanvarauksella Ouluhallissa sekä erillisen aikataulun mukaan kotihoidossa.

Lisäksi tällä viikolla rokotetaan ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden työntekijöitä alle 70-vuotiaille tarkoitetulla AstraZenecan rokotteella.

Ensi viikolla jatkuvat 85-vuotiaiden ja sitä vanhempien rokotukset. Ensi viikolla aloitetaan myös alle 70-vuotiaiden vakavimpaan riskiryhmään kuuluvien rokotukset.

Vähintään yhdellä rokotettuja on tällä hetkellä 1,9 prosenttia oululaisista. Sairaalahoidossa on Oulun kaupunginsairaalassa alle viisi henkilöä ja OYSissa kuusi.