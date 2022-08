Alli Huovinen voitti Tieteentekijöiden liiton kilpailussa pääsylippuja Tietomaahan ja kutsui mukaansa joukon nuoria oululaisia. Kuvassa ollaan Valon ja varjon viehätys -näyttelyssä. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Fraktaalikortteja, piin muotoisia piparkakkumuotteja ja paperiarkeista taiteltuja paloja, joista syntyy kuutioita, kunhan keksii miten.

Oulun Tietomaa on omastakin takaa täynnä kiintoisaa rekvisiittaa, mutta tämän tarpeiston nostelee esiin ”matikkatäti” Alli Huovinen tiedekeskuksen kahvilaan kiikuttamistaan pussukoista. On aamupäivä, ja Huovisen ympärille on kokoontunut ryhmä lapsia.