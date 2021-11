Turvallinen Oulu -hanke (2019–2021) on loppuraporttivaiheessa. Hanke sai alkunsa nuoriin kohdistuneista seksuaalirikoksista vuonna 2019. Seitsemään osa-alueeseen jaetun projektin päätavoite oli ennalta ehkäistä alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia.

Mitä pidät lyhyellä tähtäimellä keskeisimpänä asiana seksuaalirikosten ehkäisyssä, hankkeen projektijohtaja Kati Kettukivi?

– Tärkeintä meidän hankkeessa oli se, että seksuaaliväkivallan ennalta ehkäisyyn paneuduttiin laajasti. Seksuaaliväkivallasta ja sen ehkäisystä puhuttiin paljon ja saimme koulutettua paljon aikuisia aiheesta sekä lisättyä turvallisia aikuisia lasten ja nuorten maailmaan. Keskeisin asia on näkyväksi tuleminen. Silloin ilmiö tunnistetaan helpommin, siihen puututaan helpommin ja siitä ilmoitetaan helpommin.

Entä pitkällä tähtäimellä?

– Pitkällä tähtäimellä tunne- ja turvataitokasvatus on keskeinen tekijä ennalta ehkäisyssä. Sen kautta lapset saavat esikoulusta lähtien tietoa ja osaamista puolustaa itseään ja omia rajojaan kiusaamisen, häirinnän, houkuttelun ja ahdistelun tilanteissa. He myös oppivat ajattelemaan, että heillä on oikeus elää ja kasvaa turvassa niin internetissä kuin reaalimaailmassakin. Lisäksi he oppivat, että heidän tulee kunnioittaa myös muiden rajoja.

– Olemme kouluttaneet ainakin 4 000 ammattilaista ja tukeneet aikuisia erilaisilla toimintaohjeilla. Uskon, että se auttaa meitä aikuisia seksuaaliväkivallan tunnistamisessa ja uskalluksessa puuttua asiaan.

Miten tästä eteenpäin, mihin pitäisi erityisesti satsata?

– Työskentelemme vielä ensi vuonna sen eteen, että saamme tunne- ja turvataitokasvatuksen kokonaisuuden vakiinnutettua Oulun kaupungissa. Vanhempien ja huoltajien tietoja ja taitoja seksuaaliväkivallan ennalta ehkäisystä pitäisi saada vielä lisättyä.

– Jalkautuvan nuorisotyön tarve ei pääty siihen, kun hanke loppuu. Olemme esittäneet sitä pysyväksi toimintamalliksi Oulun kaupungille. Toivottavasti se pysyy budjetissa myös ensi vuonna.

– Seksuaaliväkivallan ennalta ehkäisyssä on tärkeää, että panostetaan nuoriin rikoksentekijöihin, että heidän rikoskierteensä saataisiin katkaistua. Sillä voi olla ennalta ehkäisevää vaikutusta seksuaalirikoksiin.

– Nuoret ja heidän vanhempansa tarvitsevat matalan kynnyksen psykososiaalista tukea. Meidän walk in -keskustelutukipalvelu on nyt päättynyt, mutta sen jatkamiseen on haettu rahoitusta niin, että Kriisikeskus jatkaisi työtä.

Miltä lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden kehitys tällä hetkellä näyttää Oulun alueella, rikosylitarkastaja Markus Kiiskinen Oulun poliisilaitokselta?

– Kokonaisuutena näyttää siltä, että se olisi nousussa viime vuoteen verrattuna. Törkeimmät nimikkeet, erityisesti törkeät raiskaukset, ovat kuitenkin pysyneet matalalla tasolla ja ovat jopa hienoisessa laskussa. Kokonaisluvun nousun tilastoon aiheuttavat lisääntyneet ilmoitukset lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Ne ovat tässä rikollisuuden lajissa lievempiä rikoksia, kuten ehdottelua, seksuaalista viestintää, koskettelua, kuva- ja videomateriaalin vaihtamista. Meille ilmoitetaan entistä enemmän lajissaan lievempiä rikoksia, mikä on erinomaisen hyvä asia.

– Poliisi alkoi tiedottaa vakavista seksuaalirikoksista avoimmin, kun niiden määrä nousi talvella 2019. Uskon, että tiedotuslinjamme ja se, että tapahtuneista alettiin puhua avoimemmin, vaikutti osaltaan siihen, että ilmoituskynnys on laskenut. Turvallinen Oulu -hanke eri muodoissaan on erityisesti auttanut laskemaan ilmoituskynnystä. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat seksuaalirikokset eivät ole enää samalla tavalla tabu, mitä ne ovat aikaisemmin olleet.

– Absoluuttisesti on vaikea sanoa, eivätkö seksuaalirikokset olisi lisääntyneet myös tekoina, mutta vahva näkemyksemme on se, että ilmoituskynnys on kuitenkin laskenut kovasti ja se näkyy kasvuna tilastoissakin.

Vuonna 2019 seksuaalirikollisuuden erityispiirteenä oli se, että rikoksen tekijöissä oli suhteellisen paljon ulkomaalaisia. Miltä tilanne tänä vuonna näyttää?

– Oulussa ulkomaalaistaustaisten osuus on kuluvana vuonna 15 prosenttia, kun se koko maassa on 19,8. Kun vertaa tilannetta vuoteen 2019, jolloin meillä oli niin sanottu paha talvi, ulkomaalaistaustaisten osuus oli 27,8 prosenttia, kun se koko maassa oli 22,9 prosenttia.

– Pitää painottaa, että seksuaalirikollisuus on koko yhteiskunnan ongelma, ei niin, että joku ihmisryhmä olisi erityinen uhka.

Onko Turvallinen Oulu -hankkeen tyyppisellä toiminnalla mahdollista vähentää seksuaalirikollisuutta?

– Kyllä on. Oulun kaupunki otti tilanteesta hyvin koppia ja hanke rakennettiin hyvin ammattimaisesti. Ennen kaikkea hienoa oli sen jalkauttaminen eri muodoissaan katutyöskentelyyn, walk in -kahviloihin ja myös kaupungin hallinnonaloille viranhaltijoiden ja työntekijöiden tietoisuuteen, jotta osataan kouluissa ja päiväkodeissakin olla valppaampia. Sillä on mahdollista vähentää lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta sitä kautta, että lapset tulevat tietoiseksi, mikä on sallittua, mikä ei. Uskon, että uhrit uskaltavat paremmin kertoa, minkä kohteeksi he ovat joutuneet.