Kainuun pelastuslaitos on sammuttanut kolmea eri maastopaloa perjantai-iltana.

Eniten on työllistänyt Suomussalmella Leväkoskentien varressa oleva kytöpalo. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että alkuviikosta kulotettu maa on alkanut tuulen vuoksi kyteä uudelleen. Kulotettua aluetta on noin kymmenen hehtaaria.

Pelastuslaitoksen ja metsänhoitoyhdistyksen väki on kastelemassa maata, jotta tuuli ei levitä paloa kulotusalueen ulkopuolelle. Pelastuslaitoksen mukaan kastelua jatketaan pitkälle yöhön.

Suomussalmella paloi myös pienemmin Jumaliskylän maastossa. Siellä paloi 50x100 metrin kokoinen alue turveperäistä suomaastoa. Kolmas palo oli Sotkamossa Petäjäniementien läheisyydessä.