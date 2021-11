Kierikkikeskuksen auditoriossa esitetään lauantaina 27. marraskuuta palkittujen dokumentaristien Anastasia Lapsuin ja Markku Lehmuskallion ohjaamat kolme dokumenttia.

Ohjaajat ovat paikan päällä kertomassa elokuvista ja työstään. Aikaa on varattu myös yleiseen keskusteluun ja yleisöllä on mahdollisuus jutella ohjaajien kanssa.

Markku Lehmuskallio on yksi tunnetuimmista suomalaisista dokumentintekijöistä. Hän on saanut tunnustusta myös kansainvälisesti.

Lehmuskallio on tallentanut yli 20 elokuvassaan maapallon pohjoisten kansojen suurelta osin jo kadonnutta elämää. Alkuperäiskansojen kohtaloita Lehmuskallio on kuvannut 1980-luvulta alkaen.

Anastasia Lapsui on Suomessa vuodesta 1993 asunut, Neuvostoliitossa syntynyt elokuvaohjaaja ja -käsikirjoittaja. Hän on kansallisuudeltaan nenetsi.

Yhdessä elämänkumppaninsa Markku Lehmuskallion kanssa hän on tehnyt 11 elokuvaa. Hänen töitänsä on palkittu muun muassa Suomi-palkinnolla vuonna 2009 ja Jussi-palkinnolla vuonna 2001.

Monet Lapsuin ja Lehmuskallion elokuvat käsittelevät pieniä alkuperäiskansoja ja niiden selviytymistä.

Elämän äidit (2002) -elokuvassa seurataan 1990- ja 2000-luvuilla Siperiassa asuvan nenetsiperheen elämää. Elokuvan päähenkilönä on ikääntynyt nainen, joka on kohdannut vastoinkäymisiä. Elokuva on palkittu monilla kansainvälisillä tunnustuksilla sekä Jussi-palkinnolla vuonna 2003.

Uhri – elokuva metsästä (1998) -elokuva on kansantieteellinen elokuva sekä yhteiskunnallinen dokumentti Siperiassa asuvista selkupeista, jotka elävät metsästyksellä ja kalastuksella.

Elokuvassa seurataan Juri Mihailovits Kalinin perheen elämää, joka koostuu kalastamisesta, turkiseläinten pyydystämisestä ja saaliin vaihtamisesta ruokaan ja muihin hyödykkeisiin. Elokuvassa kuvataan myös selkupien elämänmuodon vähittäistä häviämistä.

Yksitoista ihmisen kuvaa (2012) käsittelee kalliomaalauksia ja kallioon uurrettuja kuvia, joiden kautta se pyrkii tutkimaan esihistoriallisena aikana eläneitä ihmisiä. Elokuva on kuvattu ympäri maailmaa.

Tapahtuma on maksuton, mutta vaati ilmoittautumisen. Halutessaan ilmoittautumisen yhteydessä voi varata maksullisen lounaan Kierikkikeskuksesta.

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Kierikki ry:n kanssa.