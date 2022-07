Oululainen Lassi Kokko on kulkenut marjametsissä pienestä pitäen. Hänen marjasankoonsa kertyy vuosittain hillaa, mustikkaa, vadelmaa, puolukkaa ja karpaloa. Kuva: Sami Aspelund

Pian on taas se aika vuodesta, kun kotimaiset luonnonmarjat kypsyvät ja innokkaat marjanpoimijat suuntaavat metsiin. Vuosittain marjastamassa kulkeva oululainen Lassi Kokko on käynyt tänä kesänä jo useaan otteeseen katsomassa, miltä marjasadon tilanne näyttää.

– Mustikan ja hillan raakileita on löytynyt jo hyvin Oulun seudulta, mutta vielä on vaikeaa arvioida satoa. Hieman huolta on herättänyt se, että kimalaisia on tuntunut olevan nyt tavallista vähemmän, Kokko sanoo.