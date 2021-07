Alkon myynti kesäkuussa 2021 laski 4,6 prosentilla vuotta aiempaan verrattuna. Taustalla oli muun muassa koronarajoitusten lieventyminen. Kuvituskuva. Kuva: Pekka Peura

Koronatilanteen helpottuminen ja rajoitusten keventäminen näkyi Alkon kesäkuun litramyynnissä. Alko kertoo, että vuoden alkupuoliskon myynti oli lähes viime vuoden tasolla, mutta kesäkuun litramyynti laski 4,6 prosentilla viime vuoden kesäkuuhun verrattuna.

– Koronatilanne on onneksi pikkuhiljaa helpottanut. Alkukesän aikana on kevennetty rajoituksia, mikä on helpottanut ravintoloiden tilannetta ja siirtänyt alkoholin myyntiä osittain vähittäismyynnistä takaisin anniskeluun, Alkon Länsi-Suomen palvelujohtaja Kimmo Mäkelä sanoo.

Kesäkuussa Alko myi yhteensä 8,8 miljoonaa litraa juomia. Myyntiään kasvattivat eniten alkoholittomat juomat 24,5 prosenttia, kuohuviinit 13,9 prosenttia sekä roseeviinit 4,9 prosenttia. Myynti laski punaviinien kohdalla 11 prosenttia ja valkoviinien kohdalla kahdeksan prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella eniten myyntiään kasvattivat alkoholittomat tuotteet (kasvua 23,8 prosenttia, myyntiä yhteensä noin 5 000 litraa), kuohuviinit (kasvua 17,2 prosenttia, myyntiä yhteensä noin 41 000 litraa). Pohjois-Pohjanmaalla Alko myi yhteensä noin kesäkuussa noin 510 000 litraa juomia ja myynti laski 2,7 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaalla suosituin Alkon tuote ovat valkoviinit, joita myytiin maakunnassa yhteensä kesäkuussa noin 140 000 litraa ja vuoden alkupuoliskon aikana aikana yhteensä noin 625 000 litraa. Toiseksi suosituimpia tuotteita kesäkuussa Pohjois-Pohjanmaalla olivat vodkat ja viinat, joita myytiin noin 94 000 litraa, ja punaviinit, joita ostettiin noin 86 000 litraa.

Maakunnassa suosiotaan laskivat selvästi muiden mietojen viinien myynti (laskua 13,6 prosenttia, noin 8 000 litraa) ja väkevät viinit (laskua 12,7 prosenttia, myyntiä noin 10 000 litraa).

Alkoholittomien tuotteiden kasvaneeseen myyntiin vaikutti kesäkuun historiallisen lämpimät säät.

– Asiakkaat suosivat lämpimillä säillä raikkaita juomia alkoholillisina ja alkoholittomina. Tämä näkyi kuohuviinien, roseeviinien ja alkoholittomien myynnin kasvuna kesäkuussa. Veden juonti on välttämätöntä hyvinvoinnille näissä helteisissä keleissä. Myös silloin kun nautitaan alkoholia, muistetaan ottaa vettä väliin, Mäkelä kommentoi tiedotteessa.

Tammi-kesäkuussa Alkon kokonaismyynti oli litroissa 0,8 prosenttia edellisvuotta pienempi. Pohjois-Pohjanmaalla myynti oli 0,2 prosenttia pienempi.