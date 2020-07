Oulu

Alkoholittomien oluiden suosio kasvaa, vaikka oluiden suosio ylipäätään on ollut laskussa jo muutaman vuoden. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden liiton selvityksen mukaan alkoholittomien oluiden myynti on viidessä vuodessa lähes nelinkertaistunut. Vuodesta 2014 vuoteen 2019 myynnin kasvu on ollut huimat 281 prosenttia.

Alkoholittomien oluiden myynnin suhde muihin oluisiin ja alkoholijuomiin on kuitenkin edelleen vaatimaton. Panimoliiton viestintäjohtaja Essi Lindqvist näkee kehityksen taustalla monia syitä.