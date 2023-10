Alkoholia voi ensi vuonna tilata kotiinkuljetuksella kaupasta ja ravintolasta, jos hallituksen tavoite toteutuu. Käymisteitse valmistettua alkoholia, kuten olutta ja siideriä, voisi tilata kaikilta tahoilta, joilla on vähittäismyyntioikeus eli esimerkiksi kaupoista, kioskeista, ravintoloista ja kuljetuspalveluista, kuten Wolt ja Foodora.

Tilattavien juomien prosenttirajat olisivat samat kuin kaupoissa. Nykyisin raja on 5,5 prosenttia alkoholia, mutta se on nousemassa 8 prosenttiin.

Kohta saunakaljat voi tilata Woltista. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Alkolle tulisi lisäksi oikeus myydä verkkokaupan kautta kuluttajille kotiinkuljetuksella omia tuotteitaan, kuten viinejä.

Hallituksen tavoitteena on mahdollisimman kilpailuneutraali sääntely. Alkoholin verkkokaupan ja kotiinkuljetuksen mahdollistavaa lainmuutosta valmistellaan jo sosiaali- ja terveysministeriössä (STM).

STM:n turvallisuus- ja terveysosaston johtaja Jari Keinänen viestittää STT:lle, että muutoksen valmistelu on käynnistynyt, mutta tarkemmasta sisällöstä ei ole vielä kerrottavaa.

Valmistelu on Keinäsen mukaan aivan alkuvaiheessa, mutta tavoitteena on, että muutosesitys voitaisiin antaa eduskunnalle jo kevätistuntokaudella. Voimaantuloa on hänen mukaansa vaikea arvioida.

Tavoite on ollut saada laki voimaan ensi vuoden syksyllä.

– Alustavasti on arvioitu, että kyseessä olevaan muutokseen liittyy paljon juridisia ja käytäntöön liittyviä haasteita, mutta alustavasti molempien osalta merkittävimpiä lienee valvonnan toteuttaminen yleensä ja erityisesti ikärajan osalta, Keinänen vastasi STT:lle sähköpostilla.

Suomalaiset voivat tällä hetkellä tilata alkoholia ulkomailta verkkokaupoista, mutta eivät Suomesta.

Pienpanimoille laajempi myyntioikeus

Alkoholipolitiikasta vastaava sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoo, että alkoholipolitiikan vapauttamista jatketaan tällä tavalla maltillisin askelin eurooppalaiseen suuntaan. Tämä on hänen mukaansa mahdollista, koska alkoholin kulutus on Suomessa jatkuvasti vähentynyt.

– Siitä pidetään tiukasti kiinni, että myöskään kotiinkuljetuksissa alkoholia ei luovuteta alaikäisille tai selvästi päihtyneille, Grahn-Laasonen sanoo.

Ennen kotiinkuljetuksen mahdollistavaa lakia eduskunnalle on tarkoitus antaa alkoholilainmuutos, joka sallisi enintään kahdeksanprosenttisten alkoholijuomien myymisen vähittäistavarakaupoissa. Prosenttiraja ei koske juomasekoituksia eli niin sanottuja limuviinoja.

Esitys on tarkoitus saada eduskuntaan loppuvuodesta ja voimaan 1. huhtikuuta. Se lähti kuuden viikon lausuntokierrokselle torstaina.

Lisäksi STM:ssä valmistellaan lainmuutosta, joka mahdollistaisi suomalaisille pien- ja käsityöläispanimoille, pientislaamoille ja viinitiloille entistä laajemmin tuotteiden myynnin valmistuspaikoilta suoraan kuluttajille vähittäismyyntiluvalla.

Tällä hetkellä esimerkiksi tilaviinituottajat saavat myydä alle 13 prosenttia alkoholia sisältäviä tuotteita viinitiloilta valmistuspaikan läheisyydessä. Tätä väkevämpiä tuotteita saa vain anniskella tilan anniskelupaikassa. Alkoholijuomien vähittäismyynti lähettämällä tai toimittamalla niitä tilaajalle tai ostajalle on tiloilta kielletty.

Panimoiden tilanne on samankaltainen.

Henkilöllisyys tarkistetaan

Päivittäistavarakauppa PTY:n toimitusjohtaja Kari Luoto sanoo STT:lle, että kotiinkuljetukseen tulisi pitkälti samanlaiset tarkistukset ikärajan ja päihtyneisyyden osalta kuin tällä hetkellä tehdään paikan päällä kaupassa tai ravintolassa.

– Olemme käsitelleet jo yhdessä jäsenyritysten kanssa, millä tavalla tilausvaiheessa tarkistetaan, että henkilö on täysikäinen. Henkilöllisyys tarkistetaan myös tietenkin siinä vaiheessa, kun alkoholi viedään perille. Nykyaikaiset digitaaliset mahdollisuudet antavat välineet siihen, että esimerkiksi tarkistukset voidaan kirjata.

Luoto muistuttaa, että jo nyt käytäntö on, että henkilöllisyyspaperit voidaan kysyä alle 30-vuotiaan näköisiltä asiakkailta.

Panimoliitto on ehdottanut, että alkoholin kotiinkuljetukset voitaisiin esimerkiksi ajoittaa myyntiaikaa rajoittavan lain mukaisesti kello 9.00–21.00. Lisäksi kotiin kuljetettavan alkoholin määrää voitaisiin rajoittaa asettamalla enimmäismäärä yhdelle kotiinkuljetukselle.

Seuraava askel viinien vapauttaminen

Vielä ennen joulua pyritään käynnistämään myös muun muassa hallitusohjelmaan kirjattu selvitys 15-prosenttisten viinien myynnin vapauttamisesta.

Selvityksen pitäisi olla valmis hallituksen puoliväliriiheen mennessä vuonna 2025. Siihen mennessä vahvempien juomien myynnistä ruokakaupoissa on jo kertynyt kokemuksia, jolloin vaikutuksia voidaan arvioida.

Kristillisdemokraatit vastustivat hallitusneuvotteluissa viinien myynnin vapauttamista.