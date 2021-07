Mannerheimin puistossa tapahtunut henkirikos on lisännyt huolta Oulun puistojen turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Kuva: Tiina Wallin

Mannerheimin puiston henkirikos on nostanut Oulun keskustan puistojen turvallisuuden ja viihtyvyyden keskusteluun. Kalevan lukijaviesteissä on ihmetelty muun muassa sitä, miksi Mannerheimin puistossa on likaisten huumeneulojen palautuspiste, eli niin sanottu neularoskis, vaikka alueella on myös yksi keskustan suurimmista leikkipuistoista.

Ylikomisario Jyrki Kivirinta Oulun poliisilaitokselta kertoo, että Mannerheimin puistossa ilmenee vuosittain noin 80–90 päihteisiin liittyvää häiriökäyttäytymistehtävää. Ongelma koskee myös muita keskustan puistoja.

Kivirinnan mukaan päihteiden käyttö voi näkyä juuri Mannerheimin puistossa entistä selkeämmin, sillä se on vuonna 2019 tehdyn remontin myötä avoimempi kuin ennen.

– Huumeiden käyttö on silti ylipäänsä tullut näkyvämmäksi. Ennen sitä tehtiin visusti suljettujen ovien takana, nyt puistoissa ja kaduilla, Kivirinta toteaa.

Kaupungin puutarhuri Heikki Pulkkinen kertoo, että Mannerheimin puiston WC-tiloissa oleva neularoskis kuuluu kiinteänä osana siellä olevaan WC-malliin ja vastaavia on käytössä useissa muissakin kaupungeissa.

Kaupungin näkökulmasta puistossa työllistää lähinnä roskaaminen, sillä esimerkiksi järjestyshäiriöt ovat poliisiasia. Alueelle onkin lisätty sekä väliaikaisia että pysyviä roskakoreja. WC siivotaan kaksi kertaa joka päivä.

Kiviranta huomauttaa, että huumeneuloja löytyy paljon sellaisista paikoista joissa neularoskiksia ei ole, esimerkiksi päiväkotien tai koulujen pihoilta. Hän ei siis näe että neulojen palautuspiste toimisi varsinaisesti houkuttimena huumeiden käyttäjille.

Päihteet pelottavat, mutta keinot ovat rajalliset

Oulun kaupungin joulukuussa 2020 toteuttaman kyselyn mukaan jopa puolet Oulun keskustassa liikkuvista kaupunkilaisista pelkää julkisilla paikoilla liikkuvia päihtyneitä. Joka neljäs oli joutunut viimeisen vuoden aikana päihtyneen henkilön ahdistelemaksi tai kiusaamaksi. Yleisimmin kyselyssä mainittu ahdistelu oli rahan pummaamista.

Mannerheimin puiston WC-tiloista löytyy neularoskis, jonne huumeneuloja voi käydä palauttamassa. Kuva: Tiina Wallin

Päihtyneitä ihmisiä ei kuitenkaan voida poistaa katukuvasta sen vuoksi että he ovat päihtyneitä. Kivirinnan mukaan ei ole yksiselitteistä, mikä voidaan tulkita häiritseväksi käytökseksi.

– Saako päihteiden käyttäjä olla esimerkiksi tuttavallinen vai tulkitaanko se aggressiivisuudeksi? Tai saako humalainen nukkua nurmikolla samaan tapaan kuin vieressä makoileva auringonottaja?

Kiviranta lisää, että aina oudon tai tuttavallisen käytöksen taustalla ei ole päihteet.

– Elämme aikamoisessa lääkeyhteiskunnassa. Ihmisellä voi olla myös lääkärin määräämä lääkitys, joka saa käyttäytymisen vaikuttamaan oudolta.

Asiassa pätevät siis vapaudet ja vastuu. Ihmisellä on vapaus liikkua julkisilla paikoilla, vaikka olisi päihtynyt. Toisaalta ihmisellä on vastuu käyttäytyä asiallisesti ja osa ajattelee, ettei esimerkiksi lasten leikkipuiston lähellä juopottelu ole hyvää käytöstä.

– Voidaan pitää eräänlaisena arvokeskustelunakin sitä, mitä puistossa saa tehdä, ja kenellä on oikeus puistoissa näkyä. Ketään ei voida häätää puistosta sen perusteella, että näyttää toisen mielestä päihdeongelmaiselta.

Kivirinta lisää, että joskus päihteet aiheuttavat huolen ihmisen kunnosta ja paikalle soitetaan ambulanssi, joka toteaa päihtyneen olevan kunnossa. Jos henkilö ei aiheuta häiriötä, on putkaan vieminen hyvin äärimmäinen keino. Selviämisasema olisi Kivirinnan mukaan tarpeellinen juuri tällaisia tapauksia varten.

Huumeet yleistyvät ja kaupat tehdään usein julkisella paikalla

Huumeiden käytön voidaan sanoa yleistyneen, jos katsotaan huumerattitapausten määrää sekä muuta huumausainerikollisuutta. Myös hoitoon hakeutuminen huumesairauksien vuoksi on Päihdelinkki-sivuston mukaan lisääntynyt. Huumekuolemien määrä on ollut 2010-luvun puolivälin jälkeen kasvussa.

Kivirinta kertoo, että vaikka huumekaupat nykyisin sovitaan netissä, itse tavara vaihtaa omistajaa yleensä edelleen julkisilla paikoilla. Tällä minimoidaan esimerkiksi ryöstön riski. Kaduilla tapahtuvaa kauppaa on jonkin verran helpompi huomata vaikkapa polkupyöräpartion voimin, kuin jo kaukaa tunnistettavasta partioautosta.

Joskus huumeita ostavat ja myyvät kantavat mukanaan jotain kättä pidempää.

– Sivullisia varten näitä ei yleensä kanneta. Tietenkin esimerkiksi teräase lisää aina riskiä siihen, että hetken mielijohteesta sattuu jotain vakavampaa.

Usein huumekauppaa rahoitetaan myös varkauksilla ja Oulussa erityisesti pyörävarkauksilla. Pihasta hävinnyt pyörä voi olla omiaan lisäämään negatiivista ajattelua päihdeongelmaisia kohtaan. Kivirinta huomauttaa, että varastettujen pyörien kauppa vaatii rehottaakseen kaksi puolta.

– Näitä pyöriä ostetaan Oulussakin edelleen. Vastuu on myös ostajalla, joka ostaa tuhannen euron pyörän parilla sadalla.