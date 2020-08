Jos sääennusteet pysyvät ennallaan, helteitä saadaan Ouluun vielä ensi viikonloppuna. Kuva: Matti Räty

Tulevan viikon sää on Oulussa yleisilmeeltään epävakainen, mutta kesäistäkin säätä on edelleen elokuun alussa luvassa.

Lämpötila pysyttelee 20 asteen molemmin puolin, mutta viikonloppuna mittari saattaa kivuta jopa hellelukemiin.

Alkuviikosta sää on enimmäkseen poutainen lukuunottamatta tiistaita, jolloin sadekuuroja on odotettavissa pitkin päivää. Maanantaina luvassa on enimmäkseen aurinkoa, mutta pienet sateet alkavat jo maanantai-iltana.

Keskiviikkona sateet väistyvät ja luvassa on aurinkoinen päivä.

– Keskiviikko on alkuviikon paras kesäpäivä, sää on lähes selkeä, lupailee Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Ilkka.

Torstaina ja perjantaina poutasää jatkuu, mutta pilviä on enemmän kuin keskiviikkona.

Viikonloppuna jopa hellerajan saavuttaminen on mahdollista. Ilmatieteen laitos ennustaa toistaiseksi 25 lämpöastetta lauantaille ja sunnuntaille.

– Helteitä voidaan näillä näkymin saada viikonloppuna. Vielä näyttää hyvältä, mutta viikonloppuun on toisaalta vielä lähes viikko aikaa, Ville Ilkka muistuttaa.