Oulu

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

”Pariskuntia on tullut ensimmäisille treffeille minun ravintolaan, he ovat menneet naimisiin, tulleet sitten lapsen kanssa ensimmäisen kerran ulos syömään. Nyt ne lapset ovat 25-vuotiaita. Se kokonaisuus on ollut ihana nähdä. Sydäntä lämmittää.”

Bahri Karagümüksella on kertynyt tarina jos toinenkin pitkältä uralta ravintolassaan, josta on muodostunut vuosien varrella Oulun kaupunkikuvan maamerkkejä.

Kerran hän ojensi katsellaan Alice Cooperia, kun tämä istui niin leveästi, ettei ohi päässyt kulkemaan.

”Henkilökunta nauroi minulle, että tiedätkö kuka tuo on. En minä tiennyt!”

Karagümüs kertoo Radio Kalevan haastattelussa, mitkä ovat hänen yrittäjäpolkunsa menestyksen kolme kulmakiveä, millaisin mielin hän jättää taakseen työelämän, millä ruoalla hän hemmottelee itseään kotona ja mitä suomalaiset eivät tunnu tajuavan turkkilaisesta keittiöstä.

Toimittaja on Sini Salmirinne.