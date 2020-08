Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi on yksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja maan hallinnon suurimpia kriitikoita. Hän on joutunut useasti Venäjän valtion hampaisiin, ja hänet on pidätetty ja vangittu useita kertoja. Hä

Kuva: YURI KOCHETKOV