Pohjois-Pohjanmaalla on todettu ensimmäinen lintuinfluenssatartunta tarhatuissa minkeissä. Kuvan eläin ei liity tapaukseen.

Alavieskassa on todettu turkiseläinten lintuinfluenssatartunta tarhatuista minkeistä, tiedottaa Ruokavirasto.

Kyseessä on ensimmäinen turkistarhan lintuinfluenssatapaus Pohjois-Pohjanmaalla. Ruokaviraston mukaan tapaus osoittaa, ettei lintuinfluenssatartuntojen riski ole vielä ohi, ja suojaustoimia on tarpeen jatkaa turkistarhoilla.

Alavieskan tartunta todettiin Ruokavirastossa keskiviikkona 27. syyskuuta tutkimuksissa, jotka tehtiin turkistarhan omistajan ilmoitettua kunnaneläinlääkärille eläinten oireista ja kuolemista.

Ruokavirasto on määrännyt kaikki tarhan eläimet lopetettavaksi. Tartuntalähdettä selvitetään.

Nyt havaitun Pohjois-Pohjanmaan ensimmäisen tartunnan perusteella ei pysty vetämään johtopäätöksiä siitä, kuinka suuri riski tartuntojen löytymiselle muilta maakunnan turkistarhoilta on, eläintautien valvonnan osastonjohtaja Terhi Laaksonen Ruokavirastosta kertoo.

– Aiemmin virusta löydettiin naurulokeista, jotka ovat muuttolintuja. Suurin osa muuttolinnuista on lähtenyt maasta, eivät toki kaikki. Lämmin syksy on myös hidastanut lintujen muuttoa. Virusta voi kuitenkin olla myös paikkalinnuissa, Laaksonen sanoo.

Laaksosen mukaan Alavieskassa on löydetty kuolleita lokkeja, jotka eivät kuitenkaan ole naurulokkeja. Hänellä ei ole tietoa siitä, kuinka lähellä tarhaa ja milloin kuolleita lokkeja on havaittu.

Hän korostaa tarhaajien vastuuta viruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

– Olisi erittäin tärkeää, että kaikki tarhat olisivat yhtä vastuullisia kuin Alavieskassa, jossa tarhaaja ilmoitti kunnaneläinlääkärille eläinten oireista.

Korkeapatogeenista eli suuren taudinaiheuttamiskyvyn omaavaa H5N1-tyypin lintuinfluenssaa on löytynyt yhteensä 27 turkistarhalta. Uutta tapausta lukuun ottamatta nämä on todettu Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan maakunnissa heinä-elokuussa.

Kaikkia Suomen turkistarhoja koskeva lintuinfluenssakartoitus on käynnistynyt syyskuussa. Näytteenotto on edennyt suunnitellun mukaisesti. Kartoituksen ensimmäiset tulokset on tarkoitus julkaista ensi viikon alkupuolella.

– Käsittääkseni Pohjois-Pohjanmaan tarhoja ei ole kartoituksessa vielä tutkittu, vaan se tehdään lokakuun aikana. Kartoitus aloitettiin Keski-Pohjanmaalta, jossa oli suurimmat luonnonlintujen joukkokuolemat

Juttua muokattu 13.14: lisätty Terhi Laaksosen kommentit.