Ylellä juhlistetaan erikoiskattauksella Ismo Alangon 60-vuotista elämää ja 40-vuotista taitelijaelämää. Kuva: Anne Hämäläinen

Ismo Alanko: Ihminen, mutta mikä se on?

★★★★ Jos Juha Hurmeen kirjat Niemi ja Suomi ovat savuttavan kotilieden hiilijalanjälkiä, niin Ismo Alangon Kun Suomi putos puusta lietsoo saman pöntön hiillosta runonlaulun keinoin.

Myös Rappiolla ja Kuka puhuu? ovat Alanko-maan kansallislauluja.

Jälkimmäinen vyöryy hitaasti päälle kuin jalustaltaan kaadettu suomalaisen miehen näköispatsas: "Kaikki yhtä, yhtä kaikki ääni kaikuu sisälläni."

Klassikoiden rivien välejä tarkastellaan Ylen erikoiskattauksessa. Se juhlistaa Alangon 60-vuotista elämää ja 40-vuotista taitelijaelämää.

Varsinaiset teemaillat ovat TV2:lla torstaina 12. marraskuuta ja Teema & Femillä lauantaina 14. marraskuuta. Radio Suomessa vietetään sen sijaan jo tänään iltapäivästä alkaen Iltaa Alangolla.

Yle Areenassa on nähtävissä Laura Joutsin kolme vuotta työstämä mainio dokumentti Ihminen, mutta mikä se on? Siinä taiteilija tutkiskelee paitsi sisintään myös laulujaan, pianoaan, perhettään ja työmoraaliaan sekä muun muassa ping-pongia, syöksylaskua, alkoholia ja sieniä. Ote on alankomaisesti hauska ja hurtti – henkeväkin.

Salaisia kansioita ja valokuvia

Salaisia kansioita ja valokuva-albumeja avaamalla päivänsankari johdattaa vieraansa rock-uransa lähteille. Ne asettuvat jopa 40 vuoden tuolle puolen.

Todistusaineistosta paljastuu, että taiteilijan ensimmäinen bändi oli The Unemployed. Keikkadebyyttinsä vähemmän juro nuorisojulkkis teki 14-vuotiaana Joensuun Tipulan diskossa ja ensimmäiset biisinsä jo pari vuotta aikaisemmin. Yksi niistä oli Pulsaattorikone boogie-woogie blues.

Toissa vuonna "arvostettu muusikko ja runoilija" sai päähänsä kunniatohtorin hatun. Hän oli sen ansainnut, vaikka olikin "vain rokkilaulaja".

Yle Areena 8.11. alkaen, 14.11. Yle Teema klo 20.00