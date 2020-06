Sakari Paussun tyylinäyte Ruskotunturilla. Kuva: Jarmo Kontiainen

Yksi hidaste tosin on: ylämäki. Alamäkipyöräilyn perusajatus on mennä hissillä ylös ja tulla tehtyjä reittejä alas, mutta toistaiseksi ylös on pitänyt punnertaa ajopeliä lykäten. Nimenomaan toistaiseksi, sillä toissa viikolla perustettu seura Oulu Freeriders ry on taho, joka kykenee neuvottelemaan yhteistyöstä ja hisseistä Ruskotunturin laskettelukeskuksen kanssa.