Oulun kauppahallin pitkään jatkunutta alennustilaa ryhdytään korjaamaan jo kuluvana keväänä. Hallikauppiaiden vuokria alennetaan, asiakkaille on luvassa parempia aukioloaikoja ja lisää parkkipaikkoja. (Kaleva 12.4.).Muutama vuosi sitten ison remontin läpikäyneen Oulun kauppahallin vetovoima on hiipunut. Asiakkaat eivät ole remontin jälkeen löytäneet halliin enää entiseen tapaan ja moni hallin käytävien varren kauppapaikoista on tyhjentynyt.

Korona vieroitti asiakkaita hallista ja osa ennen autolla ostoksille tulleista jää tulematta vedoten parkkipaikkapulaan.