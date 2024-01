Ranualla selvitellään alakoululaisten maanantaina 15. tammikuuta tapahtunutta välienselvittelyjä.

Ranuan kunta on julkaissut sivuillaan tiedotteen, joka on otsikoitu "Ranuan kunnan tiedote koulukiusaamiseen liittyen".

Tiedotteessa kunta kertoo maanantaina koulupäivän päättymisen jälkeen monitoimikeskus Kerkän pyöräparkkialueella tapahtuneesta tappelusta. Osallisena tappelussa on ollut kuusi Kirkonkylän koulun viidensien ja neljänsien luokkien oppilaita.

Ylelle asiaa kommentoinut Ranuan kunnanjohtaja Tuomas Aikkila kertoo, että tappelu on ollut fyysinen, mutta kaikki osalliset ovat poistuneet tilanteesta omin avuin.

Tapahtunutta on alettu selvittää koululla heti tiistaina ja mukana selvittelyissä on ollut alusta asti myös poliisi. Poliisilla on apunaan parkkipaikka-alueen kameravalvontatallenteet.