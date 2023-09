Aikamme huolestuttavimpia ilmiöitä on trendi, jossa alaikäiset harjoittavat joukolla nöyryyttävää väkivaltaa yksittäistä uhria kohtaan ja kuvaavat materiaalin kännyköillään nettiin jaettavaksi. Median mukaan Telegram-viestipalvelussa toimii kokonainen kanava, joka on omistettu tällaiselle sisällölle.

On ehdotettu kyseisen materiaalin levittämisen kriminalisointia, sillä se paitsi loukkaa uhrien yksityisyyttä, myös yllyttää mitä älyttömimpiin ja törkeimpiin tempauksiin alttiita jatkamaan tällaisia tekoja.

Perustelut ovat sen verran painavia, että ehdotus on kannatettava. Samalla on pidettävä huoli, että se ei johda poissa silmistä, poissa mielestä -lopputulemaan, eli että asia voi jatkua pimennossa ilman että itse väkivaltaan puututaan. On myös otettava huomioon, että ilman näiden videoiden esiintuloa eri somekanavissa koko ilmiötä ei varmaankaan olisi pystytty edes tunnistamaan.

Medialla ja muulla julkisuudella kun on jo olemassa suuri kynnys, joka estää puhumasta eräästä tämän ilmiön piirteestä. Tarkoitan sitä, että toistuvasti kyseessä näyttää olevan maahanmuuttajataustaisten nuorten joukko, joka nöyryyttää kantasuomalaista lasta.

Mikäli tilanne olisi toisinpäin, voisimme vain kuvitella, millainen rasismihälytys olisi julkisuudessa päällä aamusta iltaan.

"Kouluväkivallalla on pitkät perinteet, eikä kantasuomalaisten omissa väkivaltatilastoissa ole mitään ylpeilemistä."

Jos ja kun ihonvärillä on väliä, ei voi olla, että sillä on väliä vain yhteen suuntaan.