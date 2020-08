Alaikäiset pääsevät kalastamaan ilmaiseksi arvokalakohteille lauantaina 5. syyskuuta. Kaikkiaan alaikäisille avataan 36 kalastuskohdetta ympäri Suomea.

Tavallisesti vapapäivä on järjestetty kesän alussa kesäloman alun kunniaksi, mutta tänä vuonna se järjestetään koulujen alkamisen kunniaksi.

12 kohteessa on paikalla ohjaajat. Pohjois-Suomessa ohjaajia on Kuhmossa, Rovaniemellä, Sodankylässä ja Vaalassa. Omatoimista kalastusta varten on 24 kohdetta ympäri Suomea.

Metsähallitus muistuttaa, että kalastajien tulee muistaa syyskuun alussa alkanut taimenen kuturauhoitus.

Ohjatuilla kohteilla Vapapäivä alkaa kello 10. Muilla kohteilla alaikäiset voivat kalastaa ilmaiseksi koko päivän, kun ilmoittavat nimensä, huoltajan nimen sekä kohteen sähköpostitse osoitteeseen vapapäivä@metsa.fi.

Osallistumalla Vapapäivään voi tänä vuonna saada Kuusamon Uistimen valmistaman nimikkouistimen. Uistinta ei myydä, vaan sen saa omakseen vain osallistumalla tapahtumaan.