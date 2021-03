Rakkaan lemmikin kipu särkee omistajan sydämen. Arkistokuva. Kuva: Heikki Uusitalo

Rakkaan lemmikin kipu herättää omistajassa halun hoivata. Eläintä ei kuitenkaan kannata lääkitä ihmisten kipuihin tarkoitetuilla särkylääkkeillä, sillä ne voivat kivun lievittämisen sijaan aiheuttaa vaarallisen myrkytyksen kotieläimelle, kertoo Agria Eläinvakuutus.

Agria Eläinvakuutuksen mukaan tavallisimpia lemmikille myrkytyksen aiheuttavia lääkeaineita ovat parasetamoli, ibuprofeeni ja asetyylisalisyylihappo. Tavallisia myrkytyksen oireita ovat oksentelu ja ripuli, tärinä, hengitysvaikeudet ja kuolaaminen. Oireet ja niiden voimakkuus riippuu lääkeaineesta sekä syötyjen lääkkeiden määrästä.

Ihmisille tarkoitettuja särkylääkkeitä ei siis saa antaa lemmikille, ellei eläinlääkäri niin ole erikseen ohjeistanut. Ihmisten särkylääkkeet voivat kivun lievittämisen sijaan aiheuttaa lemmikille vatsavaivoja, maksa- tai munuaisvaurioita tai pahimmillaan johtaa lemmikin menehtymiseen.

Kaikki lääkkeet kannattaa säilyttää lemmikin ulottumattomissa. Tämä koskee myös lemmikeille tarkoitettuja lääkkeitä – erityisesti sellaisia, jotka sisältävät makuainetta, sillä herkullisen aromin takia etenkin koira saattaa syödä vaikka koko lääkepaketin sisällön kerralla.

Lemmikeille sopimattomat särkylääkeaineet ja niiden aiheuttamat oireet

Ibuprofeiini:

Vaikuttava aine muun muassa Buranassa ja Ibumaxissa.

Ibuprofeenin yliannostus aiheuttaa koiralle tavallisimmin ruuansulatuskanavan oireita, kuten oksentelua, ripulia, ulosteen verisyyttä, vatsakipua ja mahdollisesti mahalaukun ja pohjukaissuolen haavaumia.

Jos kissa saa ibuprofeenimyrkytyksen, kissa on usein sekava, uloste on veristä ja kissa voi pahimmassa tapauksessa joutua shokkiin tai menehtyä.

Myrkyllinen annos koiralle: suuri kerta-annos ibuprofeenia (>100 mg painokiloa kohden) voi aiheuttaa ruuansulatuskanavan oireita. Esimerkiksi 8-kiloiselle koiralle kaksi 400mg-vahvuista Buranaa on vaarallinen annos.

Myrkyllinen annos kissalle: yli 50 mg painokiloa kohden voi aiheuttaa mahahaavan, suurempi määrä voi aiheuttaa munuaisvaurioita.

Kissat ovat herkempiä asetyylisalisyylihapolle kuin koirat. Arkistokuva. Kuva: Hannele

Parasetamoli:

Vaikuttava aine muun muassa Panadolissa.

Parasetamoli voi suurena kerta-annoksena aiheuttaa koiralle myrkytysoireita ja maksavaurion. Tyypillisiä myrkytyksen oireita ovat oksentelu, vatsakipu, apaattisuus ja maksavaurion yhteydessä ihon, limakalvojen ja silmänvalkuaisten kellertävä väri.

Kissoilla parasetamoli vaikuttaa veren hapenottokykyyn, mikä tekee kissan usein väsyneeksi. Myrkytys voi johtaa anemiaan ja jopa kissan menehtymiseen, jos kissa ei saa oikeanlaista hoitoa ajoissa. Parasetamoli voi myös aiheuttaa maksavaurioita, jotka eivät aiheuta näkyviä oireita, ja siksi vauriot diagnosoidaan toisinaan vasta myöhemmin.

Myrkyllinen annos koiralle: 75-100 mg painokiloa kohden. Esimerkiksi 10-kiloiselle koiralle 1,5-2 tablettia 500mg vahvuista Panadolia on vaarallinen annos.

Myrkyllinen annos kissalle: 50mg painokiloa kohden, eli pienikin pala tabletista voi aiheuttaa myrkytyksen oireita.

Asetyylisalisyylihappo:

Vaikuttava aine muun muassa Asperinissa ja Disperinissä.

Vaikka asetyylisalisyylihappoa on itse asiassa käytetty koirien ja kissojen kipulääkkeenä ennen kuin markkinoille tuli erityisesti eläimille tarkoitettuja kipulääkkeitä, asetyylisalisyylihapolla voi tulla vakavia haittavaikutuksia: mahalaukun limakalvovaurioita, oksentelua, ripulia ja syömättömyyttä.

Myrkyllinen annos koiralle: vaihtelee, mutta 450-500 mg/kg voi aiheuttaa vakavia haittoja.

Myrkyllinen annos kissalle: Kissat ovat herkempiä asetyylisalisyylihapolle kuin koirat, koska salisyylihapon poistuminen elimistöstä kestää kauan. Kissalle voi tulla myrkytysoireita annoksella yli 25 mg/kg.

Tavallisia myrkytyksen oireita ovat oksentelu ja ripuli, tärinä, hengitysvaikeudet ja kuolaaminen. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Milloin eläinlääkäriin?

Jos lemmikkisi on syönyt jotain lääkkeitä tai lemmikillä on myrkytyksen oireita, soita heti eläinlääkärille saadaksesi toimintaohjeet. Yritä selvittää mitä lääkettä ja kuinka paljon lemmikki on syönyt, ja kuinka kauan aikaa lääkkeen syömisestä on kulunut. Ota lääkepakkaus tarvittaessa mukaan eläinlääkäriin.

Monet myrkytyksen aiheuttamista oireista näkyvät heti tai muutamissa tunneissa, mutta esimerkiksi munuais- tai maksavaurion oireet voivat ilmetä jopa vasta päivien tai viikkojen kuluttua. Siksi on tärkeää olla heti yhteydessä eläinlääkäriin, jos lemmikki on syönyt lääkeaineita, vaikka vakavampia oireita ei ilmenisi heti, tiedotteessa todetaan.