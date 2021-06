Thermacell-laitteen sisältämä pralletriinimyrkky on tarkoitettu karkottamaan hyttyset, mutta samalla se on myrkkyä myös muille hyönteisille. Siksi sen käyttö on kielletty pihapiirin ulkopuolella, eikä sitä pidä käyttää esimerkiksi kukkivien kukkien lähistöllä.

Kuva: Jussi Pohjavirta