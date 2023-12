Elokapinan välittämä kuva Viiankiaavan koeporauspaikalta, jossa oli lauantaina poliisitehtävä. Kuva: Elokapina

Ympäristöliike Elokapina on jatkanut mielenilmauksia Sodankylässä Viiankiaavan soidensuojelualuella sijaitsevalla kaivosyhtiön koeporauspaikalla.

Kyseessä on neljäs kerta tällä viikolla, kun Elokapina keskeytti kaivosyhtiö Anglo Americanin koeporaukset.

Elokapinan tiedotteen mukaan paikalla on ollut lauantaina kahdeksan aktivistia, joista poliisi otti kolme kiinni, kun he kieltäytyivät poistumasta paikalta. Oulun poliisin johtokeskuksesta vahvistettiin lauantai-iltana, että Viiankiaavassa on ollut tänään poliisitehtävä. Muita yksityiskohtia, kuten Elokapinan kertomia kiinniottoja poliisi ei kommentoinut millään tavalla.

Elokapina vaatii, että Viiankiaapa on välittömästi rauhoitettava kaikelta kaivostoiminnalta ja malminetsinnältä.