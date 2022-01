Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT aloittaa maanantaiaamuna satamissa saarron UPM:n tuotteille tukeakseen Paperiliiton ja Sähköliiton lakkoja. Saarron aikana ahtaajat eivät käsittele UPM:n paperia, sellua ja kartonkia.

AKT katsoo, että UPM:n kieltäytyminen konsernikohtaisista työehtosopimusneuvotteluista on ideologinen ratkaisu, jonka päämäärä on ammattiliittojen syrjäyttäminen sopimustoiminnasta ja siirtyminen työnantajien saneluun.

– Muuta taustaa vasten on vaikea ymmärtää, miksi sopiminen UPM:n johdolle on niin vaikeata samalla, kun monilla muilla aloilla sopimus on saatu aikaiseksi, sanoi AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko tiedotteessa.

Kokko arvioi STT:lle, että saarto tulee koskemaan ennen kaikkea UPM:n tuotteiden tuontia. Paperiliiton ja Sähköliiton lakko UPM:n tuotantolaitoksilla alkoi vuodenvaihteessa.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen varoitti, että lakot ja tukilakot voivat johtaa kipeisiin kustannussäästöihin ja järjestelyihin.

– Lakko ja tukilakot vaikuttavat eniten UPM Communication Paperin henkilöstön tulevaisuuteen, Pesonen sanoi tviitissään, viitaten UPM:n painopaperivalmistukseen.

Pesonen sanoo UPM:n olleen valmis sopimaan tehtaiden tulevaisuudesta, mutta tilanne voi nopeasti kääntyä siihen, että kipeät kustannussäästöt ja järjestelyt tulevat väistämättömiksi.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kummasteli UPM:n toimintaa, jota hän luonnehti jääräpäiseksi.

– Yhtiön toiminta ei edistä työmarkkinoiden toimintaa ja luottamusta, Eloranta tviittasi.

"Ei edistä neuvottelujen aloittamista"

UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén totesi tiedotteessa, että AKT:n saarto ei edistä neuvottelujen aloittamista. Hollménin mukaan UPM toivoo edelleen pääsevänsä pian neuvotteluihin Paperiliiton kanssa.

– AKT:n toimenpiteet eivät edistä työmarkkinoiden toimivuutta. AKT ei ole edes osapuoli neuvotteluissa, joita pyrimme käynnistämään Paperiliiton kanssa, Hollmén totesi.

Samalla UPM pitää kiinni tavoitteestaan sopia työehtosopimukset liiketoimintakohtaisesti. Paperiliitto ei ole suostunut aloittamaan neuvotteluja erillisistä sopimuksista. Liitto on jo solminut konsernikohtaiset sopimukset Stora Enson ja Metsä Groupin kanssa.

Hollmén sanoi STT:lle, että vaikka lakko on ollut käynnissä vuodenvaihteesta lähtien, on satamien kautta yhä kulkenut yksittäisiä UPM:n tuotteiden toimituksia.

– Tilanne vaihtelee satamittain. Mitään tarkkoja tietoja ei pysty tähän antamaan, Hollmén totesi.

Paperiliitto päätti torstaina jatkaa vuodenvaihteessa alkanutta lakkoaan kahdella viikolla. Lakon on määrä jatkua 19. helmikuuta saakka, ellei sopua synny sitä ennen.

UPM ei tässä vaiheessa julkista arviota lakon tai saarron taloudellisista vaikutuksista. UPM julkistaa viime vuoden tilinpäätöksensä 27. tammikuuta.