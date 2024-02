Kaleva 3.2.1924. Amerikkalaiset lehdet kiinnittävät suurta huomioita Gallén-Kallelan näyttelyyn Chicagossa, vaikka siellä onkin samaan aikaan useita muita näyttelyjä m.m. suuri Rénoirin teosten näyttely ja amerikkalaisten ja venäläisten taiteilijan töitä.

"Chicago Evening Post" kirjoittaa joulukuun 24 p:n numerossa seuraavaa: "Suomessa syntyneenä on Axel Gallén-Kallela luonut itselleen nimen ja saavuttanut mainetta, m.m. pyynnön maalata kuvansa Uffixin galleriaan Firenzessä, jo ennen kuin hän lähetti paraita töitään näytteille San Franciscoon. Hän on matkustellut Afrikassa metsästämässä ja maalaamassa jonakin aikana viime vuosikymmenen kuluessa. – –

Kirjoittaja jatkaa kertomalla, että näytteillä on nyt 60 erilaista työtä ja lausuu niiden johdosta: "Gallén-Kallela on merkillinen mies. Hänellä on lukemattomia ajatuksia päässä, hänen taitonsa kilpailee hän keksimiskykynsä ja hänen työkykynsä kanssa. Hänen ystävänsä sanovat, että hän on yhtä etevä teollisessa käsityössä kuin siveltimen käytössä. Gallén-Kallela on, kuten Fechin ja Mucha (muita näytteille panijoita) nyt eläviä taiteilijoita Jumalan armosta eikä minkään koulukunnan tuotteita. – –

Mikä on Suomen huokein lastenkirja?

Se on Nuorten Toverin, kirjailijatar Anni Swanin toimittama lastenlehden tämänvuotinen vuosikirja. Ilmestyen tänä vuonna kahdesti kuussa se sisältää vuoden mittaan 480 isokokoisen kirjan sivua kertomuksia, satuja, lastennäytelmiä, askartelutehtäviä, kilpaongelmia y.m. sekä satamäärin kuva ja maksaa ainoastaan 24 mk. vuosikerta, yksityisnumerot 1:50. Katsastakaapa äsken ilmestyneen 1 numeron viehättävää kansikuvaa, silloin varmasti tilaatte lehden lapsellenne.

Hailuoto-laiwaan murtauduttiin

Kuluwan helmikuun 1 päiwänä ilmoitti etsiwään osastoon Hailuoto-laiwan puolesta koneenkäyttäjä Johan Mulari, että laiwan konehuoneeseen on murtauduttu ja on sieltä wiety kaksi tawallista sähkölamppua arwo á 15 mkaa, yhteensä 30 mk., yksi messinkinen laakerin puolikas, arwo 200 mk. sekä sen lisäksi useita messinkisiä awaimia. Kaiken warastetun omaisuuden arwo on yhteensä 250 mk.

T.k. 2 päiwänä ilmoitti etsiwälle osastolle rouwa Emmi Sundman, asuwa Rautatienkatu 18, että edellisenä yönä oli murtauduttu hänen omistamaansa kenkäkauppaan taloon n:o 25 Isonkadun warrella rikkomalla kartanon puolelta warastohuoneen ikkuna. Kaupasta oli wiety kassa sisältäen rahaa 95 mk. sekä kolme paria mustia miesten nahkakenkiä arwo 500 mk. Kaikkiaan on häwitetyn omaisuuden arwo yhteensä 745 mk. Warkaasta ei ole warmaa tietoa.

Ihmeitä ei saa tapahtua

Novoje Vermja kertoo, että Kiovassa on tapahtunut ihme: kirkon kupooli on tullut loistavaksi, ikäänkuin uudesti kullatuksi, ja kirkon sisässä olevat vanhat liput sekä muuan pyhimyskuva olivat muuttuneet ikään kuin uusiksi. Bolshevikit ovat ihmeen johdosta pidättäneet papin.