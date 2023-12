Asuntorakentaminen ja asuntokauppa ovat kokeneet kovia kuluneen vuoden ajan. Tilastokeskuksen mukaan rakennusalan kannattavuus on kyntänyt miinusmerkkistä uraa alkuvuodesta lähtien. Verrattuna vuoden takaiseen tulokseen alan liikevaihto oli lähes seitsemän prosenttia pienempi lokakuussa 2023.

Tiputus on ollut nopea ja yllättänyt rakennusyhtiöt. Osa on pistänyt pillit pussiin, osa irtisanonut tai lomauttanut työväkensä. Jo sovituista rakennushankkeista on luovuttu tai aloitusta on siirretty odottamaan parempia aikoja.