Museo- ja tiedekeskus Luupin entinen johtaja Jonna Tamminen on hakenut Muhoksen kunnanjohtajan virkaa haun toisella kierroksella. Kuva: Pekka Peura

Muhoksen kunnanjohtajan avoinna olevaan virkaan tuli haun toisella kierroksella seitsemäntoista hakemusta ja yksi suostumus.

Ensimmäisen hakuajan kahdeksasta hakijasta kaksi perui hakemuksensa.

Hausta vetäytyivät Hailuodon entinen kunnanjohtaja Aki Heiskanen ja Oulaisten kaupunginjohtaja Riikka Moilanen, joka ilmoitti vetäytymisestään jo aiemmin.

Toisen kierroksen hakijoiden joukossa on muun muassa museo- ja tiedekeskus Luupin entinen johtaja Jonna Tamminen, joka irtisanoutui virastaan toukokuun alussa. Tamminen oli kokoomuksen ehdokkaana eduskuntavaaleissa.

Lisäksi Haapaveden kaupunginjohtaja Kimmo Hinno on antanut suostumuksensa virkaan.

Kunnanvaltuuston on tarkoitus päättää kunnanjohtajan valinnasta elokuun loppupuolella, kun kunnanhallitus on käsitellyt hakemukset ja haastattelut on suoritettu.

Kunnanjohtajan paikka aukesi, kun nykyinen kunnanjohtaja Jussi Rämet valittiin Pohjois-Pohjanmaan maakuntajohtajaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässä syyskuussa.

Kunnanjohtajan virkaa hakeneet

Hirsimäki Erkki, Helsinki

Hyry Kirsi-Maria, Oulu

Immonen Taru, Lahti

Jokinen Antti, Muhos

Karjalainen Tero, Helsinki

Kattainen Jari, Joensuu

Kellokangas, Kirsi, Helsinki

Kettukangas Jari, Muhos

Kinnunen Kirsi, Kuopio

Koskela Jarkko, Muhos

Koskela Juha, Muhos

Kujala, Henna, Kempele

Latvala Pekka, Rovaniemi

Luoma-aho Katri, Liminka

Mathlein Tuomas, Pello

Määttä Juha, Oulu

Niskanen Ari, Muhos

Niskanen Heidi, Tampere

Saaranen Hilla, Oulu

Tamminen Jonna, Oulu

Vehkaoja Markku, Muurame

Väätäinen Juhani, Jyväskylä

Yliniemi Atte, Nurmijärvi