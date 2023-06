Sadantuhannen uuden työpaikan luonnissa ovat hyvät keinot tulevalle hallitukselle tarpeen, sanoo korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.

Löfgren kävi Oulussa viime viikolla keskustelemassa paikallisten Akavan jäsenten kanssa ja muun muassa tutustumassa toimintaan Nokialla ja Stora Ensolla.

Löfgrenin mielestä on haasteellinen työttömyyden trendi, että enintään vuoden työttömänä olleiden määrä on kasvussa ja pitkäaikaistyöttömyyskin on kääntynyt huolestuttavaan suuntaan.

– Työllisyystavoitteeseen liittyen olemme yrittäneet viestiä hallitusneuvottelijoille, että laittakaa nyt vihdoin kolmikanta niin sanotusti oikeisiin töihin, Löfgren sanoo.