Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan uudeksi puheenjohtajaksi valittiin maanantaina Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon toiminnanjohtaja Maria Löfgren. Hänet valittiin tehtävään äänin 514–383.

Maria Löfgren Kuva: Juko

– Lämmin, sydämellinen, nöyrä kiitos. Teen kaikkeni, että olen luottamuksen arvoinen – teidän kaikkien luottamuksen arvoinen, Löfgren sanoi kiitospuheessaan.

Löfgrenin vastaehdokas oli Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Löfgrenin valinta ratkesi käytännössä juuri ennen maanantain liittokokouksen alkua, kun Suomen Lääkäriliitto ja Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ilmoittivat tukevansa Löfgreniä puheenjohtajaksi. Puheenjohtajan paikkaan tarvittiin vähintään 449 ääntä.

Keskustelua ja vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten välille

Löfgren painotti valintansa jälkeen, että työmarkkinajärjestöt tarvitsevat enemmän keskustelua ja vuoropuhelua keskenään.

– Juuri nyt yhteistyö muiden osapuolten kanssa ei ole niin hyvällä tasolla, Löfgren sanoi ruotsiksi.

Ja jatkoi sitten suomeksi:

– Ensinnäkin tällä hetkellä puuttuu vuoropuhelun mahdollisuus yli sektoreiden. Erityisesti työnantajapuolella ei yksityinen ja julkinen sektori keskustele keskenään. Tämä on johtanut sellaiseen tilanteeseen, jossa osapuolet vilkuilevat toisiaan, mutta yhteinen keskustelu puuttuu.

Löfgren lisäsi olevansa "aivan satavarma", että osapuolet voivat sovittaa yhteen kilpailukyvyn, ostovoiman, yleissitovuuden ja paikallisen sopimisen salat. Hän vakuutti, että osapuolet voivat ottaa huomioon toimialakohtaiset eroavaisuudet.

– Se vaatii sitä, että työmarkkinajärjestöt kokoontuvat yhteen mahdollisimman laajasti ja alkavat tunnistaa ongelmia. Ratkaisut löytyy, kun pystytään yhdessä ääneen toteamaan, mitkä ovat niitä ongelmia ja sitten sen jälkeen etsimään niitä ratkaisuja. Haluan korostaa vielä sitä, että en ole haikailemassa tupoja. Olen ihan päinvastoin.

Löfgren arvioi, etteivät kenenkään osapuolen säännöt estä vuoropuhelua.

Löfgren huolissaan työhyvinvoinnista ja jaksamisesta

Akavan hallitusohjelmatavoitteet on julkistettu ja päätetty varhaisessa vaiheessa tänä syksynä. Löfgren vakuutti uutena puheenjohtajan lähtevänsä edistämään niitä kaikkia.

– Koko yhteiskunnan menestyksen eteen on tärkeää, että pystymme panostamaan riittävästi tutkimukseen, tki-toimintaan. Tämä on se keskeinen sanoma, jota Akava tietenkin vie eteenpäin.

Löfgren sanoi myös olevansa huolissaan työhyvinvoinnista, jaksamisesta ja siitä, ettei ihmisillä riitä aikaa uuden oppimiseen.

– Nämä ovat niitä asioita, joita tulen korostamaan.

Kuuntelemme ja otamme nuoret huomioon

Yleisesti työmarkkinajärjestöillä on edessä ison pohdinnan paikka, sillä toimintaan pitäisi saada nuoria mukaan. Löfgren kertoi syksyn aikana tulleen esiin, miten paljon nuoret haluavat päästä vaikuttamaan asioihin.

– Halu päästä vaikuttamaan. Se täytyy päästä kanavoimaan, että oikeasti ja aidosti annamme nuorille mahdollisuuden tuoda omia ajatuksia Akavaan. Me kuuntelemme ja otamme ne huomioon.

Löfgren jatkoi kysyneensä syksyn aikana useita kertoja, onko Akava-yhteisö valmis priorisoimaan nuoria.

– Teemmekö sellaisia tavoitteita, joissa nuoret ovat etusijalla ja olemmeko kenties valmiita luopumaan jostain, jotta nuoret saavat enemmän kuin tällä hetkellä. Meillä on mielenterveyshaasteita jo toisesta asteesta lukien. Nuorilla on vaikeaa. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joita meidän pitää nostaa näkyvämmin arkeen – ei pelkästään juhlapuheisiin.

Löfgren sanoi olevansa varma, että kun nuoret kokevat lähitulevaisuudessa Akavan ajavan heidän asioitaan, se vaikuttaa siihen, miten kiinnostavalta keskusjärjestö nuorten silmissä näyttää.

Kausi ulottuu toukokuuhun 2024

Löfgrenin toimikausi ulottuu poikkeuksellisesti toukokuuhun 2024. Akavan edellinen puheenjohtaja Sture Fjäder jätti pestinsä aiemmin tänä vuonna kesken toimikauden.

Kesäkuussa paljastui kassakaappisopimus, jonka mukaan Fjäder eroaa kesken toimikautensa ja pyytää eroa tehtävästään kahden vuoden jälkeen, viimeistään tämän vuoden syyskuussa. Fjäder valittiin aikanaan Akavan puheenjohtajaksi vuonna 2011.

Fjäder on sittemmin ilmoittanut pyrkivänsä ensi kevään vaaleissa eduskuntaan kokoomuksen ehdokkaana.

Akavalla on 36 jäsenliittoa, joista suurin on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, jolla on lähes 118 000 jäsentä.