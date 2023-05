Sosiaalisen median Twitter-palvelussa levisi pari päivää sitten video, jossa suuri raskas ajoneuvo näyttää ajavan moottoritiellä väärään suuntaan.



Twitter-päivityksen mukaan kyse olisi moottoritiestä Oulun seudulla.

Kaleva kyseli tapauksesta tuoreeltaan poliisilta. Tuolloin johtokeskuksessa ei tapausta tunnettu. Heräsi kysymys, onko video edes aito.

Nyt Kaleva on saanut poliisilta lisätietoja mystisestä tapauksesta. Siitä on kirjattu rikosilmoitus ja epäillylle rikokselle on nimetty tutkinnanjohtaja. Tutkintanimike on törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen.

Poliisi ei tässä vaiheessa tutkintaa kommentoi tapausta enempää.

Alla Twitterissä julkaistu videonpätkä.