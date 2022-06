Kiova/Helsinki

Ukrainan viranomaiset uskovat Venäjän pyrkivän valtaamaan Itä-Ukrainan Sjeverodonetskin kaupungin tällä viikolla, kertoo ajatushautomo Institute for the Study of War.

Ajatushautomon mukaan Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Malyar sanoi maanantaina Venäjän johdon asettaneen tämän viikon sunnuntain takarajaksi Luhanskin alueen valtaamiselle, mikä tarkoittaa todennäköisesti kiihtyviä taistelutoimia Sjeverodonetskin valtaamiseksi.

Luhanskin kuvernööri Serhi Haidai sanoi maanantaina, että Venäjä on vallannut Sjeverodonetskin kaupungin sen teollisuusaluetta lukuun ottamatta.

Uutiskanava CNN:n kertoo Haidain myös arvioineen maanantaina, että Venäjällä on tarpeeksi tulivoimaa "laajamittaiseen hyökkäykseen" Sjeverodonetskissa. Haidain mukaan Venäjä on tuonut alueelle runsaasti raskasta tykistökalustoa, joka on jo käytössä.

Venäjä on yrittänyt vallata Sjeverodonetskin kaupunkia yli kuukauden ajan.

Zelenskyi: Ukrainan ja Euroopan unionin välisiä raja-asemia pyritään modernisoimaan

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Puolan ja Ukrainan välisen Korczowan ja Krakovetsin raja-aseman kapasiteettia on kasvatettu 50 prosentilla.

Puolen yön aikaan julkaistussa puheessaan Zelenskyi kertoi tämän lisäävän merkittävästi vientiä ja tuontia rajan yli. Presidentin mukaan muita Ukrainan ja Euroopan unionin välisiä raja-asemia pyritään myös modernisoimaan.

– Tämä ei kosketa pelkästään meitä. Tämä mahdollistaa sen, että voimme toimia maailmanlaajuisesti ja taistella Venäjän toteuttaman satamien saarron aiheuttamaa ruokakriisiä vastaan, Zelenskyi sanoi puheessaan.

Ukraina ja Puola sopivat toissaviikolla kyseisen raja-aseman kapasiteetin kasvattamisesta osana Ukrainan avoimen rajan projektia.

Zelenskyi sanoi aiemmin maanantaina Afrikan unionille pitämässään puheessaan, että ruokaongelmista kärsivät Afrikka on joutunut Venäjän hyökkäyssodan panttivangiksi. Zelenskyi kertoi maan yrittävän rakentaa lisää kuljetuslogistiikkaa.

– Meillä on tällä hetkellä odottamassa viljasiiloissa 25 miljoonaa tonnia viljaa, Zelenskyi sanoi.

EU:n ulkosuhteita johtava Josep Borrell sanoi maanantaina EU:n ulkoministerien kokouksessa Luxemburgissa, että Venäjä pitäisi saattaa vastuuseen, jos se jatkaa Ukrainan viljan kuljetusten estämistä.

Borrellin mukaan on Venäjältä todellinen sotarikos, että miljoonia tonneja vehnää on jäänyt jumiin Ukrainaan samalla kun osa maailmasta kärsii nälästä.