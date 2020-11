Akseli Meskanen on viritellyt käyttöönsä netin työpaikkavahteja, mutta epävarmuus siitä, kuinka pitkäksi aikaa esimerkiksi määräaikaiseen työtehtävään voi sitoutua, rajaa vaihtoehtoja. "Lentäminen on se minun pääammattini, ja työsuhde on voimassa, vaikka olenkin lomautettuna. En voi sitoutua muuhun työhön pitkäksi aikaa ilman, että luopuisin paluusta vanhaan."