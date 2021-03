Opiskelijaterveydenhuollon ajanvarauksen ruuhka on tullut tutuksi Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoille Aaron Putulalle ja Johanna Mattolalle. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Soitamme sinulle takaisin, automaatti kertoo ja sanoo numeron nyt tallentuneen. Chat-palvelu ei ole käytössä. Ei auta kuin odottaa.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n terveydenhuoltopalvelussa on vuodenvaihteen jälkeen saanut tottua jonotukseen. Palvelu on tökännyt jo ajanvaraukseen varsinkin Oulussa ja pääkaupunkiseudulla. Puhelinpalveluiden ruuhkautumista on ollut valtakunnallisesti etenkin yleis- ja mielenterveyspalveluissa.