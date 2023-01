Karjasillan kirjastolla kahdessa pöydässä on väkeä pelipöytien äärellä. Muuten sunnuntaina kirjaston omatoimiaikana ei ole monta asiakasta. Toisessa pöydässä on käynnissä peli Don’t Mess with Cthulhu mutta Laure Kurkelan papukaijoin kuvittamana versiona.