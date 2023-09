Suomen Äitikapina järjestää mielenilmauksen Oulussa lauantaina, tiedotteessa kerrotaan.

Äitikapina vaatii Suomen päättäjiltä uskottavaa ilmastopolitiikkaa. Mielenilmauksissa se tuo kaupunkien keskustoihin tiloja, jossa voi purkaa ilmastokriisiin liittyviä tunteita.

Suomen Äitikapina on Elokapinaan liittyvä itsenäinen yhteisö, joka on osa kansainvälistä Mothers' Rebellion for Climate Justice -nimistä liikettä.

Mielenilmauksia järjestetään lauantaina ainakin 26:ssa maassa ympäri maailman. Suomessa tapahtumia on Oulun lisäksi Helsingissä ja Turussa. Oulun mielenilmaus järjestetään kauppakeskus Valkean edessä sijaitsevalla Kauppurienaukiolla kello 12–14.