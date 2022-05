OULU

Sanna Siurumaa on pohtinut paljon äitiyteen ja vanhemmuteen liittyviä asioita. Hän toimii aktiivisesti Mothers in Business-verkostossa, johon otetaan mielellään mukaan uusia jäseniä. Kuva: Pekka Kallasaari

Kahden lapsen äiti, oululainen Sanna Siurumaa on elänyt lapsiperhearkea kahdessa erilaisessa maassa. Perhe asui aiemmin neljä vuotta Yhdysvalloissa, jossa Siurumaa oli kotiäitinä.

– Se oli aika erilainen yhteiskunta ja arvomaailmakin poikkeaa Suomesta. Tuli tehtyä yhteiskunnallista pohdintaa. Kotiäitiys on siellä myönteinen asia. Ihmiset eivät karsasta sitä. Kotiäiti on arvokas yksilö, kun hän kasvattaa lapsia, hän kertoo.

Jenkkivuosilta on jäänyt mukavia muistoja. Toki vauva-aika oli myös rankkaa, mutta Siurumaa koki, että ympärille kehittyi hyvät verkostot, joihin tukeutua.

Perheeseen kuuluvat Siurumaan lisäksi puoliso, 10- ja 7-vuotiaat lapset sekä erityismaininnalla lemmikkikissa.

Siurumaa oli hakeutumassa takaisin työelämään, kun muutto takaisin Suomeen tuli ajankohtaiseksi vuonna 2017.

Nykyään hän työskentelee IT-konsulttina.

Hän bongasi mielenkiintoisen Mothers in Business-verkoston (MiB) ja heittäytyi toimintaan mukaan aluksi rivijäsenenä, myöhemmin aktiivina. Nykyään hän toimii Oulussa toisena aluevastaavana.

– Olin tottunut yhteisöllisyyden kulttuuriin. Mietin, mistä löytäisin samanhenkistä seuraa. Olen saanut uusia ystäviä ja verkostoja, Siurumaa toteaa.

Ura ja perhe rinta rinnan

MiB on suunnattu äideille, joita kiinnostaa uran ja perheen yhdistäminen sekä oman ammattitaidon ja hyvinvoinnin edistäminen. Verkosto tekee myös tärkeää yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Se on ollut painokkaasti mukana esimerkiksi perhevapaauudistusta tehtäessä.

– Perheet ovat erilaisia, ja ihmisillä tulisi olla oikeus valita ilman, että heitä syyllistetään mistään. Perheen ja työn tulisi olla oletusasia sekä äidille että isälle niin, ettei tarvitsisi valita joko tai, Siurumaa huomauttaa.

Kehitettävää olisi hänen mielestään sekä asennoitumisessa äitiyteen että sen arvostamisessa. Siurumaan mielestä Suomessa ollaan lapsinegatiivisia. Lasten ajatellaan jollakin tapaa häiritsevän aikuisia. Hän peilaa kokemustaan siihen, kuinka Yhdysvalloissa lapset huomioitiin eri tavoin.

Merkitystä on myös sanavalinnoilla. Puhutaan esimerkiksi äitiyslomasta ja toisaalta vanhempainvapaasta. Äitiysloma ei ole oikeasti lomaa, joten olisi parempi puhua äitiysvapaasta.

Haastavinta äitiydessä on Siurumaan mielestä odotusten ja realismin yhdistäminen. Omat odotukset painavat sen suhteen, millainen vanhempi itse haluaa olla. Myös yhteiskunnan taholta tulee voimakkaita odotuksia siitä, minkälainen on hyvä äiti.

– Onneksi on päästy siitä ajatuksesta, että uraan keskittyvä äiti on huono äiti, mutta Suomessa on aika korkeat ihanteet siitä, miten lapsi tulee kasvattaa, ettei se mene rikki, Siurumaa huomauttaa.

Työssäkäyvänä vanhempana on oltava läsnä moneen eri suuntaan. Lapselle ei voi sanoa, että ratkotaan ongelma kahden viikon kuluttua, silloin on kalenterissa aikaa.

– Asioiden sanominen ääneen ja niiden näkyväksi tekeminen on tärkeää. Monet työnantajat markkinoivat itseään perhemyönteisinä. Jos joutuu vaikka lähtemään kesken palaverin hoitamaan lapseen liittyvää asiaa, se on työnantajalle fine, Siurumaa sanoo.

Muutosta tekevä sukupolvi

Päivänpolttava asia on myös se, odotetaanko äideiltä enemmän kuin isiltä. MiB on tutkinut asiaa, ja edelleen suurin kuormitus ja odotukset ovat äidin puolella.

– Kun äiti tulee pitsalaatikon kanssa kotiin, hän on laiska. Kun isä tulee pitsalaatikon kanssa kotiin, hän on kekseliäs, luova ja hauska. Kuormitusta tuovat kirjoittamattomat oletukset. Se on myös sisäänrakennettua. Me olemme sitä sukupolvea, joka tekee muutosta. Meidän vanhempiemme roolit ovat olleet aika perinteiset, Siurumaa toteaa.

– Nostan omalle puolisolleni hattua, hän huolehtii perheestä ihan samalla tavalla. Asioita pitää joskus kuitenkin miettiä, niitä ei välttämättä edes hoksaa. Arjessa ei välttämättä jää aikaa keskustelemiseen. Se tekee, kumpi ensin hoksaa, Siurumaa kuvailee.

Hän on äitinä kuunteleva ja huolehtivainen, ehkä joskus vähän liiankin korostetusti leijonaemo. Toisaalta Siurumaa haluaa, että lapset itsekin kokeilevat, oppivat ja saavat onnistumisen tunteita. Hän pyrkii osallistumaan henkisellä tasolla ja saamaan valmentavalla otteella lapsen hoksaamaan asioita.

– Haastavinta äitiydessä on kokonaisvaltaisuus. Yhtenä päivänä mikään ei onnistu, lapsi kiukuttelee ja uhmaa. Seuraavana päivänä hän on aivan ihana, ja se pyyhkii pois kaiken. On mahtavaa, kun lapsi riemuitsee, oppii uusia asioita ja huomaa, että hän on kehittynyt jossakin. Yhdessä tekeminen ja puuhastelu on palkitsevaa, Siurumaa toteaa.

Äitienpäivänä Siurumaan perheessä on yksi perinne. Päivänsankaria hemmotellaan tuomalla kahvit sänkyyn. Usein perhe saattaa käydä myös brunssilla ja moikkaamassa isovanhempia.