– Kun lapset saavat tietoa, he ymmärtävät, autismikirjon lasten ja nuorten kanssa pitkän uran tehnyt oululainen logopedian dosentti, puheterapeutti Anneli Yliherva sanoo.

Yliherva on yliopistonlehtorina ja tutkijana tottunut julkaisemaan tekstejä, jotka on suunnattu tiedeyhteisölle ja hänen työalansa ammattilaisille. Sen rinnalla hän on tehnyt kliinistä työtä, tällä hetkellä OYSin lastenpsykiatrian poliklinikalla.