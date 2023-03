Asunnossa tapahtuvaan majoituksen toimintaohjeisiin halutaan muutoksia voimassa olevan lainsäädännön ja oikeuskäytäntöjen mukaisiksi. Asia liittyy niin sanottuun Airbnb-vuokraustoimintaan, mikä on Oulussakin herättänyt keskustelua. Viime aikoina on uutisoitu, että rakennusvalvonta on tiukentanut Airbnb-sääntöjä.

Oulun kaupunginvaltuutetut Risto Päkkilä (kesk.), Joni Meriläinen (sd.) ja Eeva-Maria Parkkinen (kesk.) jättivät aiheeseen liittyvän valtuustoaloitteen Oulun rakennusvalvonnalle.