Joe Biden otti tapahtumiin kantaa keskiviikkona tuoreeltaan. Kuva: OFFICE OF THE PRESIDENT ELECT /

Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden on ottanut kantaa Yhdysvaltain pääkaupungin mielenosoituksiin.

– Demokratiamme on ennennäkemättömän hyökkäyksen kohteena. Se, mitä me näemme, on pieni määrä laittomuuteen omistautuneita ekstremistejä. Haluan sanoa selvästi, ettei tilanne Capitolissa heijasta todellista Amerikkaa. Tämä ei ole erimielisyyttä, tämä on kaaosta ja sen on loputtava nyt, Biden kirjoitti Twitterissä.

Biden myös vaati presidentti Donald Trumpia esiintymään televisiossa ja "täyttämään valansa ja puolustamaan perustuslakia vaatimalla tämän piirityksen päättymistä".

Mielenosoittajat tunkeutuivat keskiviikkoiltana kongressiin, kun Bidenin presidentinvaalien voitto piti vahvistaa.

Tilanne kuitenkin keskeytyi ja päätyi kaaokseen ja kongressiedustajat ja senaattorit evakuoitiin.

Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressiin. Kuva: MICHAEL REYNOLDS

Trump julkaisi Twitter-tilillään lyhyen videon myöhään keskiviikkoiltana Suomen aikaa. Videossa hän jatkoi väitteitä vaalien epärehellisyydestä. Hän kuitenkin kehotti ihmisiä kongressitalolla menemään kotiin.

Samalla Trump totesi näiden ihmisten olevan erityisiä.

– Me rakastamme teitä, hän sanoi.

Noin yhdeltätoista illalla myös Yhdysvaltain kansalliskaarti määrättiin auttamaan levottomuuksien lopettamiseksi Washingtonissa.

Mediatietojen mukaan mielenosoituksissa on ammuttu ainakin yhtä ihmistä. CNN:n tietojen mukaan ampumisvälikohtauksessa haavoittui nainen, jonka tila on kriittinen.

Maan pääkaupunkiin Washingtoniin on kokoontunut runsaasti presidentti Trumpin kannattajia.

New York Timesin mukaan republikaanien puoluetoimiston luota Washingtonissa on löytynyt räjähdelaite.

Lisäksi demokraattinen puoluetoimisto on jouduttu evakuoimaan epäilyttävän paketin vuoksi.

Paikallisten viranomaisten mukaan republikaanien puoluetoimiston luota löydetty räjähde on tuhottu, mutta demokraattien puoluetoimistosta löytynyttä pakettia ei ole vielä selvitetty.