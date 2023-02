Istanbul

Maanjäristys tapahtui Turkin kaakkoisosissa, lähellä Syyrian rajaa. Kuva: DENIZ TEKIN

Turkin kaakkoisosassa aamuyöllä tapahtuneessa voimakkaassa maanjäristyksessä on kuollut yli 500 ihmistä. Turkissa on raportoitu kuolleen ainakin 284 ihmistä. Naapurimaassa Syyriassa puolestaan on hallinnon hallussa olevilla alueilla kuollut ainakin 237 ja Turkin tukemien kapinallisten alueilla kymmeniä.

Maanjäristys tapahtui paikallista aikaa aamuneljän jälkeen lähellä Gaziantepin kaupunkia. Järistys iski Turkille tärkeään teollisen tuotannon alueeseen Syyrian vastaisella rajalla.

Maanjäristyksen havaitsemisesta raportoi Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus USGS, jonka mukaan järistyksen magnitudi oli 7,8. Turkin valtion katastrofiviraston mukaan järistyksen voimakkuus olisi ollut 7,4.

Maanjäristyksen tärinää havaittiin AFP:n kirjeenvaihtajien mukaan myös Syyriassa, Libanonissa, Kyproksella ja Egyptissä. Järistys tuntui myös Israelin Tel Avivissa asti, kertoo Times of Israel.

USGS mittasi alueelta myös voimakkuudeltaan 6,7:n jälkijäristyksen, joka tapahtui noin 15 minuuttia myöhemmin.

Uhrimäärä todennäköisesti kasvaa vielä etsintä- ja pelastusoperaatioiden jatkuessa.

Järistys lähellä kahden miljoonan ihmisen kaupunkia

Maanjäristyksen keskipisteen lähellä Gaziantepin kaupungissa ja esikaupunkialueilla asuu noin kaksi miljoonaa ihmistä.

Gaziantepista länteen sijaitsevan Osmaniyen maakunnan kuvernöörin mukaan maakunnassa olisi tuhoutunut 34 rakennusta.

Vuonna 1999 Turkissa koettiin 7,4 magnitudin maanjäristys, jonka seurauksena surmansa sai yli 17 000 ihmistä, joista yli tuhat Istanbulissa.

Asiantuntijat ovat varoittaneet jo pitkään siitä, että Istanbulin lähelle osuva suuri maanjäristys voisi aiheuttaa valtavaa tuhoa, sillä kaupungissa on sallittu paljon rakentamista ilman kunnon turvamääräyksiä. Nyt koettu järistys tapahtui kuitenkin kaukana läntisestä suurkaupungista.

6.2. klo 8.05 sekä 9.41 juttua päivitetty uhrien määrän osalta.